Cómo hacer repollo rehogado al estilo Arguiñano paso a paso

El repollo rehogado es una de esas recetas de toda la vida que demuestran que no hacen falta muchos ingredientes para comer rico y saludable. Es un plato humilde, sencillo y con ese sabor que recuerda a los guisos de las abuelas. Inspirado en el estilo de Karlos Arguiñano, este repollo se cocina poco a poco, con cebolla, ajo y un toque de pimentón, hasta quedar tierno y lleno de aroma. Perfecto como acompañamiento o plato ligero para el día a día.

Ingredientes

1 repollo mediano

2 dientes de ajo

1 cebolla grande

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 cucharadita de pimentón dulce

Sal y pimienta negra al gusto

Un chorrito de vinagre de vino blanco (opcional)

Un poco de agua o caldo de verduras para la cocción

(Puedes añadir una pizca de comino o unas tiras de jamón si te apetece un sabor más contundente.)

Preparación paso a paso

Preparar el repollo.

Quita las hojas externas y corta el repollo en cuartos. Luego pícalo en tiras finas. Lávalo bien bajo el grifo y escúrrelo. Si quieres que quede más suave, puedes hervirlo un par de minutos en agua con sal y después escurrirlo. Sofreír la cebolla y el ajo.

Pela y corta la cebolla en juliana fina y los ajos en láminas. Calienta el aceite en una sartén o cazuela amplia y sofríelos a fuego medio unos 8-10 minutos, hasta que se doren ligeramente. Este paso da ese sabor de base tan característico. Incorporar el repollo.

Añade el repollo escurrido. Al principio parecerá que no cabe todo, pero en cuanto empiece a cocinarse reducirá su volumen. Remueve bien para que se impregne del sofrito. Sazonar y cocinar.

Agrega sal, pimienta y el pimentón dulce. Remueve enseguida para que el pimentón no se queme. Si te gusta, añade un chorrito de vinagre o un poco de caldo de verduras. Tapa y cocina a fuego bajo unos 15-20 minutos, removiendo de vez en cuando. Rectificar y dar el toque final.

Cuando el repollo esté tierno, pruébalo y ajusta la sal o el vinagre. Si te apetece darle más sabor, puedes incorporar unas tiritas de jamón o panceta crujiente en los últimos minutos de cocción.

Sugerencias

El repollo rehogado combina genial con carnes, pescado blanco o huevos fritos. También se puede servir como plato principal con unas patatas cocidas o pan de pueblo.

Si te gustan los sabores más potentes, añade una pizca de comino o unas gotas de vinagre balsámico justo antes de servir.

Otra idea: úsalo como base para un guiso. Añade unas patatas troceadas y un poco de chorizo, y tendrás un plato más contundente, perfecto para los días fríos.

Trucos

El truco está en cocinarlo a fuego suave y con paciencia. Así el repollo se vuelve tierno y absorbe todo el sabor del sofrito. No hay que tener prisa: la cocina casera, como decía Arguiñano, “sale mejor cuando se hace con calma y una sonrisa”.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 35 minutos

Porciones: 4 personas

Tipo de cocina: Española tradicional

Tipo de comida: Guarnición o plato principal ligero

Información nutricional (por ración):