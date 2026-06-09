El chef David Guibert sobre los tomates aliñados: «Deja reposar con sal 10 minutos para que suelten sus jugos»

El cocinero David Guibert ha compartido recientemente en su perfil de Instagram una ensalada en la que el protagonista absoluto es el tomate en crudo. Según explica, el resultado de este plato no depende tanto de los ingredientes que se añadan, sino de un detalle que muchas veces se pasa por alto en casa: los tiempos de reposo. En primer lugar, es fundamental elegir la variedad de tomate más adecuada para cada preparación. En el caso de las ensaladas y el consumo en crudo, se recomiendan especialmente los tomates carnosos, con abundante pulpa y pocas semillas, ya que ofrecen mejor textura y sabor.

Entre ellos destaca el tomate corazón de buey, de gran tamaño y carne firme, muy apreciado por su jugosidad. También el tomate rosa, como el de Barbastro, conocido por su dulzor natural. El tomate kumato también es una buena opción para consumir en crudo gracias a su sabor intenso y ligeramente dulce, que aporta un toque diferente a cualquier plato.

El truco definitivo para que los tomates aliñados queden perfectos

El método de Guibert para potenciar al máximo el sabor del tomate se basa en tres momentos clave que permiten aprovechar mejor sus aromas y su textura.

El primer paso consiste en sacar el tomate de la nevera unos 30 minutos antes de su consumo o preparación. El frío tiende a «apagar» sus matices, ya que muchos de sus compuestos aromáticos son volátiles y, a bajas temperaturas, apenas se perciben. Al volver a temperatura ambiente, recupera parte de su aroma natural y su sabor se vuelve más intenso.

Una vez el tomate está cortado, se añade sal y se deja reposar alrededor de 10 minutos, a menudo acompañado de un toque cítrico como la ralladura de lima. Durante este tiempo, el tomate libera parte de su agua, concentrando su sabor, mientras que el cítrico aporta frescura y equilibra el conjunto.

El tercer y último paso tiene lugar cuando la ensalada ya está aliñada. Tras mezclar todos los ingredientes, se recomienda dejar reposar unos 5 minutos más para que los sabores se integren y se asienten logrando un resultado final más armonioso y sabroso.

Receta paso a paso

Para preparar una buena ensalada de tomate se necesitan los siguientes ingredientes: 3 tomates maduros, una pizca de sal, la ralladura de media lima, media cebolla, el zumo de media lima, 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, 1 cucharadita de polvo de olivas negras y queso ahumado al gusto.

En primer lugar, se recomienda sacar los tomates de la nevera unos 30 minutos antes de su preparación para que alcancen la temperatura ambiente. Una vez atemperados, se cortan en gajos o rodajas, se añade la sal junto con la ralladura de lima y se dejan reposar durante aproximadamente 10 minutos. Mientras el tomate reposa, se procede a picar la cebolla lo más fina posible y se reserva. A continuación, se elabora el aliño mezclando el zumo de media lima, el jugo que han soltado los tomates y el aceite de oliva virgen extra. Se bate la mezcla hasta lograr una textura ligeramente espesa, como si se tratara de una emulsión. También se puede utilizar un método más sencillo introduciendo todos los ingredientes en un tarro con tapa y agitándolo hasta que emulsionen correctamente. Finalmente, se monta la ensalada colocando la cebolla sobre el tomate, se espolvorea el polvo de olivas negras y se añade el queso ahumado recién rallado. Se aliña con la emulsión preparada y se deja reposar unos 5 minutos antes de servir.

Para cortar el tomate en rodajas, se lava primero con agua fría y se seca bien. A continuación, se retira el extremo del tallo con un cuchillo, preferiblemente dentado. Después, se corta el tomate de forma transversal, obteniendo rodajas redondas y uniformes del grosor deseado.

Para cortarlo en gajos, el tomate se parte primero por la mitad. Luego se elimina la parte del tallo en cada mitad. Se colocan las piezas con la piel hacia abajo sobre la tabla de cortar y se dividen en cuatro partes iguales. Repitiendo el proceso, se obtienen finalmente ocho gajos de tamaño uniforme.

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Finalmente, la Fundación Española de Nutrición destaca que «el tomate está compuesto principalmente por agua, siendo sus hidratos de carbono el macronutriente predominante. Entre su contenido vitamínico, destaca la presencia de vitamina A, principalmente en forma de carotenoides con actividad provitamina A, así como vitamina C.

Dentro de los carotenoides sin actividad provitamina A se encuentran los licopenos, cuya concentración varía en función de distintos factores, como la variedad cultivada (siendo más elevada en los tomates tipo pera), el grado de maduración (mayor en los frutos maduros), así como el sistema de cultivo y el proceso de maduración, resultando superiores en los tomates cultivados al aire libre y madurados en la planta».