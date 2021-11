El atún es uno de los pescados más exquisitos que podemos tomar. Contiene una gran cantidad de nutrientes y es muy versátil, por lo que podrás realizar grandes recetas con este pescado tan sano y sabroso. Incorporar pescado a la dieta habitual es realmente importante, especialmente en el caso de los pescados azules como, por ejemplo, el atún, ya que es una fuente de aceites grasos omega 3, es decir, aceites muy saludables. En este caso vamos a preparar atún con setas, un plato delicioso que te encantará. Es una receta realmente sencilla, por lo que podrás prepararla sin ningún tipo de problema incluso aunque la cocina no sea precisamente lo que mejor se te dé. Eso sí, ten en cuenta que si el trozo de atún es demasiado grande tendrás que prestar especial atención a su preparado. ¿Quieres saber cómo preparar esta receta de atún con setas para sorprender a todos? Pues quédate y sigue leyendo, verás que te resultará realmente sencillo prepararla en casa. Ingredientes para el atún con setas La receta está pensada para cuatro comensales. Si sois más, tendrás que aumentar las cantidades en proporción.

1 kg de atún

250 gramos de setas

2 tomates maduros

2 dientes de ajo

1 zanahoria

1 cebolla

1 pimiento rojo

1 pimiento verde

1 hoja de laurel

500 ml de vinagre de Jerez

Semillas de sésamo

Pimentón Dulce

Sal

Elaboración

Ya hemos comentado que la elaboración de este atún con setas es bastante simple, por lo que no deberás preocuparte si no eres un as en la cocina. Te bastará con seguir nuestra receta para preparar un plato delicioso.

Empezamos preparando nuestra receta de atún con setas lavando las verduras. Lávalas y resérvarlas. A pesar de se suele decir que las setas no hay que lavarlas, si estas traen algo de tierra te recomendamos hacerlo. También puedes sacudirlas muy bien para eliminar toda la arena que puedan contener. Ahora trocearemos tanto las verduras como las setas y lo reservaremos. En el caso de los tomates, la mejor opción es rallarlos. Colocamos una sartén con un poco de aceite de oliva en el fuego. Cuando esté caliente introducimos las setas y comenzamos a saltearlas. En el momento en el que las setas hayan adquirido un color dorado, añadimos las cebollas y el ajo picado. Colocamos ahora dentro de la sartén las verduras cortadas y dejamos que se cocine todo durante, al menos, 5 minutos. Llegados a este punto, agregamos el pimentón dulce y el tomate rallado que teníamos reservado. Removemos bien y rectificamos la sal antes de echar el vinagre de Jerez. Dejaremos que se reduzca y reservamos. Ahora que ya tenemos listo el sofrito, comenzaremos a preparar la pieza clave del plato, el atún. Cocinaremos el atún a la plancha, con unas pequeñas gotas de aceite de oliva. Si nunca has cocinado atún, este pescado estará listo cuando veas que está un poco dorado por ambas partes. Una vez esté listo el atún con setas tan solo tendremos que emplatar nuestra receta. Para ello prepara una cama con el sofrito y coloca encima el atún. Añade sobre el pescado unas semillas de sésamo.

Como has podido comprobar, la receta de atún con setas es realmente sencilla y podrás prepararla en muy poco tiempo. Así que añádelo a tu menú semanal para disfrutar de un plato exquisito.