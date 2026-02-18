Caos en Manacor: la Policía detiene a tres jóvenes encapuchados tras una persecución de película

Una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Policía Local de Manacor se ha saldado con la detención de tres jóvenes, uno de ellos menor de edad, por sembrar el caos en plena madrugada por las calles de Manacor al huir de los agentes con un vehículo a gran velocidad, de forma temeraria y sin respetas las señales de tráfico.

Los hechos sucedieron el pasado jueves cuando varios agentes del Grupo Atención al Ciudadanos de la Comisaría de Manacor observaron inesperadamente a varias patrullas de la Policía Local del municipio mallorquín circulando con los sistemas acústicos y luminosos, en persecución de un vehículo a gran velocidad.

En ese momento, el 091 emitió un comunicado de urgencia en el cual se solicitaba apoyo para las patrullas de la Policía Local, por lo que los agentes de la Policía Nacional se unieron en persecución del turismo ocupado por tres jóvenes que estaban encapuchados.

Durante la persecución, los ahora arrestados mantuvieron una clara actitud hostil hacia los agentes, circulando a velocidades excesivas, intentado provocar la colisión entre los coches patrulla, saltándose numerosos señales de circulación y realizando bruscos cambios de sentido generando un grave peligro para el resto de los usuarios de la vía.

Cuando se vieron acorralados, los jóvenes llegaron a provocar la salida de la vía de algunas patrullas. Posteriormente los jóvenes golpearon el vehículo contra un bordillo de la calzada perdiendo el control de la conducción y chocando contra un muro de la calzada, quedando el vehículo seriamente dañado.

Tras unos segundos de confusión, los tres ocupantes del vehículo se apearon del mismo e intentaron huir a la carrera, aunque enseguida los agentes interceptaron a los jóvenes, siendo finalmente inmovilizados y retenidos.

Los agentes comprobaron que el conductor del vehículo se trataba de un menor de edad sin permiso de conducir y los otros dos ocupantes jóvenes varones mayores de edad.

Paralelamente se comprobó que el vehículo siniestrado y ocupado por los presuntos autores pertenencia a un familiar del menor, el cual al parecer se lo habría cogido sin su consentimiento.

Finalmente se procedió a la detención de los tres individuos como presuntos autores de un delito de resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad y a uno de ellos, el menor, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, siendo trasladados hasta dependencias policiales.