Lucão: “Jugar una Supercopa en casa es algo especial”

Lucão afronta con ilusión una de las citas más especiales del calendario. “Es un partido especial por ser una Supercopa, por jugarse en casa y por estar tan cerca de un título. Creo que eso es lo que más me ilusiona”, reconoce.

En lo personal, el ala asegura llegar en un buen momento tras un proceso de adaptación progresivo desde su llegada al club. Se siente cada vez más cómodo dentro del grupo y respaldado por el cuerpo técnico y sus compañeros. “Llego bien, mejorando día a día, ya completamente adaptado, con la confianza del cuerpo técnico y de los jugadores”, explica, destacando también la evolución colectiva del equipo.

Lucão pone en valor el crecimiento de un bloque joven que ha ido madurando a base de experiencia, incluso en los momentos más difíciles. “Somos un equipo muy joven en comparación con otros y vamos aprendiendo”, apunta. En ese aprendizaje, admite que algunas derrotas han tenido un papel importante. “Hemos perdido partidos importantes para aprender, pero también es necesario perder para crecer. En los momentos importantes hemos estado y tengo mucha fe en que el sábado estaremos bien otra vez”, añade.

Sobre el rival, el brasileño no esconde el respeto hacia un Movistar Inter que sabe competir y castigar cualquier error. “Es un equipo que espera mucho y sabe hacerte daño en momentos puntuales”, advierte. Por ello, considera que la concentración será un factor determinante durante todo el encuentro.

Lucão tiene claras las claves para superar la semifinal: atención constante y capacidad para interpretar el partido. “Hemos tenido momentos de desatención que nos han castigado mucho. Tenemos que estar preparados, al cien por cien en todo momento, con paciencia y sabiendo leer el contexto del partido”, concluye, convencido de que solo desde esa solidez podrán tener opciones de estar en la final.