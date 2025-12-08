El Real Madrid y Barcelona vuelven a la Copa del Rey: posibles rivales en el sorteo de dieciseisavos

La Copa del Rey entra en una de sus fases más esperadas y ya cuenta con todos sus protagonistas. Tras completarse las dos primeras rondas eliminatorias, la competición del K.O. afronta los dieciseisavos de final con la incorporación de los grandes ausentes hasta ahora. Tanto Real Madrid y FC Barcelona, como Atlético de Madrid y Athletic Club, entran por fin en escena y completan el cuadro definitivo del sorteo que organizará la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras estar ausentes por su participación en la Supercopa de España. Los cocos ya están dentro y la expectación crece conforme se acerca la cita en Las Rozas.

El sorteo, fijado para este martes 9 de diciembre a partir de las 13:00 horas, emparejará a los 32 equipos clasificados procedentes de cinco categorías distintas, desde Primera División hasta Segunda RFEF. Será el momento en el que Real Madrid y Barcelona conozcan su primer rival en la Copa del Rey 2025/26, dando así el pistoletazo de salida real a su camino en el torneo.

Por qué Real Madrid y Barcelona no habían jugado en la Copa del Rey

La ausencia de Real Madrid y Barcelona en las rondas iniciales no responde a una casualidad, sino a una modificación reglamentaria que lleva ya varias temporadas en vigor. Desde el curso 2019/20, la Copa del Rey cambió su formato para recuperar las eliminatorias a partido único, buscando una competición más directa, imprevisible y atractiva. Paralelamente, la RFEF reformó también la Supercopa de España, que pasó a disputarse bajo el actual modelo de cuatro participantes.

Este cambio tuvo consecuencias directas en el calendario. Para evitar una acumulación excesiva de encuentros en los clubes con mayor carga competitiva, se estableció que los cuatro equipos clasificados para la Supercopa, tanto el campeón y subcampeón de Liga, como los dos finalistas de la Copa, quedarían exentos de disputar las dos primeras rondas del torneo copero. Así, este año estuvieron fuera Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic, incorporándose en esta tercera eliminatoria.

Todos los equipos clasificados para dieciseisavos de la Copa del Rey

La fase de dieciseisavos de final de la Copa del Rey contará con un total de 32 equipos, repartidos entre cinco categorías del fútbol español. El cuadro definitivo queda configurado de la siguiente manera:

Primera División (17 equipos): FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Osasuna, Mallorca, Alavés, Getafe, Levante, Real Sociedad, Betis, Elche, Villarreal, Rayo Vallecano, Sevilla, Valencia y Celta.

Segunda División (9): Huesca, Cultural Leonesa, Sporting, Eibar, Albacete, Deportivo de la Coruña, Racing, Burgos y Granada.

Primera RFEF (5): Guadalajara, Eldense, Talavera de la Reina, Real Murcia y Ourense.

Segunda RFEF (1): Atlético Baleares.

Cuándo es el sorteo de la Copa del Rey

La RFEF ha confirmado que el sorteo de los dieciseisavos de final se celebrará el martes 9 de diciembre. El acto tendrá lugar en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede habitual de este tipo de eventos, y contará con la presencia de representantes de los mencionados 32 clubes clasificados. El sorteo podrá seguirse en directo a través de las plataformas oficiales de la Real Federación Española de Fútbol, además de Teledeporte y Movistar Plus+.

Posibles rivales del Real Madrid y Barcelona en la Copa del Rey

Al incorporarse en esta ronda, Real Madrid y FC Barcelona se medirán obligatoriamente a equipos de categorías no profesionales. El reglamento establece que los clubes de Primera División quedarán emparejados con conjuntos de Primera o Segunda RFEF, siempre que sea posible.

En este contexto, los posibles rivales de ambos gigantes son: Atlético Baleares, de Segunda RFEF, así como Talavera de la Reina, Guadalajara, Real Murcia, Ourense y Eldense, todos ellos de Primera RFEF. Será, por tanto, un enfrentamiento a partido único, que se disputará en el estadio del equipo de menor categoría, lo que añade un componente extra de dificultad para los cocos.