La insólita petición del Barcelona a Lewandowski: ¡le pidió que no marcara más goles!

El Barcelona pidió a Robert Lewandowski que dejara de marcar goles para no tener que pagar 2,5 millones de euros al Bayern de Múnich. Así se recoge en la biografía del delantero polaco, en la que se especifica que en la temporada 2022/23, la primera de Lewandowski en el Barça, un miembro de la junta directiva le pidió que no marcara más goles en los últimos partidos.

Esta petición se hacía porque si marcaba más goles, el Barcelona tenía que pagar un bonus de 2,5 millones al Bayern, un dinero extra al ya de por sí millonario fichaje que se hizo en el verano de 2022. El Barça no quería pagar más y en una reunión, representantes del club le hicieron llegar al futbolista que no marcara más tantos esa temporada.

«Queremos que dejes de marcar goles en los últimos partidos», le dijo un directivo del Barcelona, no identificado en el libro, a Lewandowski, según se recoge en esta biografía llamada Lewandowski, Prawdziwy (Lewandowski, el verdadero), escrita por Sebastian Staszewski.

El contexto de la petición se produjo en el final de la temporada 2022/23, cuando Lewandowski era Pichichi y nadie más le podía hacer sombra. En concreto, si Robert marcaba más de 25 goles, el Barcelona tenía que pagar ese bonus de 2,5 millones de euros al Bayern, aplicando así una cláusula que había en el contrato.

En ese momento Lewandowski tenía 23 goles… y se quedó con esos 23. No volvió a marcar, para alegría de un Barcelona que no tuvo así que pagar esos 2,5 millones al cuadro alemán. El Barça, además, ya tenía el título de Liga en sus manos, por lo que no había mucho en juego. Por su parte, el futbolista sí jugó los últimos partidos de aquella Liga, pero no anotó, para alegría de los directivos de Laporta, que no tuvo que pagar ese bonus al Bayern.