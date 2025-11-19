El Barcelona se acuerda del Real Madrid y del Bernabéu en la presentación de su cuarta equipación

El Barcelona ha presentado en la mañana de este miércoles su cuarta equipación acordándose del eterno rival, el Real Madrid. Esta cuarta camiseta, con el lema de la campaña «fútbol es arte» está inspirada según la entidad blaugrana en el 0-3 que le endosó el Barça al Madrid en el Clásico disputado en el Santiago Bernabéu en el año 2005 y en el que el público madridista se levantó para aplaudir a Ronaldinho.

«El FC Barcelona tendrá esta temporada una cuarta equipación que apela a la historia y al arte. El Club presenta una nueva indumentaria oficial reivindicando una de las obras maestras más memorables del imaginario culé contemporáneo: el 0-3 en el Bernabéu del 19 de noviembre de 2005», informa el Barcelona sobre esta nueva camiseta que ya está a la venta.

Una nueva equipación acordándose del Real Madrid que es presentada este 19 de noviembre porque fue en un día como hoy cuando Ronaldinho logró que el público del Bernabéu se levantase para aplaudir su gran actuación en el Clásico.

«Aquella noche, de la que se cumplen justo 20 años, el primer equipo ganó al eterno rival en un duelo en el que el Barça regaló al mundo una auténtica clase de fútbol. Fue uno de los mejores Clásicos de la historia que, además, impulsó al equipo a un verdadero cambio de ciclo a las puertas de lo que sería la época más dorada de la historia del Club», añade el Barça en su comunicado oficial.

«La nueva camiseta presenta las franjas blaugrana en vertical, pero desestructuradas, un detalle que no es casual. Las líneas se inspiran en la trayectoria que hizo el balón en cada uno de los tres goles que se marcaron aquella noche: el primero con la firma de Eto’o y los dos siguientes con la de Ronaldinho. En el interior del cuello, tres círculos destacan los minutos en los que se marcaron esos goles: 14’, 58’ y 77’, y en la parte externa, un detalle de la senyera completa el diseño. El pantalón es de color granate con una franja azul en el lateral de cada pierna», concluye el club blaugrana sobre esta presentación.