Las peñas del Athletic indignadas con el Barça: «Es vergonzoso que estén por encima del bien y del mal»

Las peñas del Athletic Club de Bilbao han mostrado su enfado en las últimas horas después de que el Barcelona le anunciase al club vasco que no facilitaría entradas para la afición visitante de cara al partido entre el club azulgrana y el rojiblanco que se disputará el sábado que viene en el Camp Nou. Una decisión que ha enfadado y mucho a aquellos hinchas que tenían el viaje pagado o a los que viven en Cataluña y que esta era una gran oportunidad para ver a su equipo. «Es vergonzoso ver como algunos clubes actúan por encima del bien y del mal», señalan a OKDIARIO.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con varias peñas del Athletic Club situadas en Cataluña y el sentir es el mismo en todas ellas. El hincha del cuadro vasco está enfadado con lo que ocurrió el pasado lunes y sienten que le han hecho una putada. El contexto ocurrió hace algo más de 24 horas cuando el Barça le comunicó al Athletic que no le podían facilitar entradas para su afición minutos después de anunciar el regreso al Camp Nou para este partido que se jugará el sábado 22 de noviembre.

Y es que los aficionados del Athletic estaban muy pendientes de que el Barcelona anunciase el estadio del partido. El lunes por la mañana, a cinco días del partido, todavía no había anunciado oficial, y el tema era dantesco.

Las razones del Barcelona fueron las siguientes: «Con la licencia 1B no es posible garantizar la separación, el control y las condiciones mínimas de protección que exige la normativa para acoger afición visitante. Por este motivo, no se puede habilitar un acceso sectorizado y seguro sin acometer algunas mejoras que ya están en marcha y estarán listas en las próximas semanas».

Las peñas del Athletic muestran su enfado

OKDIARIO se ha puesto en contacto con varias peñas del Athletic Club en Barcelona y el sentir es de enfado máximo contra el club azulgrana. Desde la Peña Centenario del Athletic de Santa Coloma de Gramenet señalan que «nos hemos enfadado por dos motivos. Primero por no poder acudir a ver a nuestro equipo. Y segundo porque es una especie de hastío lo que produce ver la actitud y el modus operandi de algunos clubes en nuestra Liga y entre ellos está el Barcelona».

«Se había hecho una lista para ir y comenzar con el procedimiento habitual. Unas 10 o 12 personas. No es normal que a lunes no se supiese donde se iba a jugar. Más putada para los que venían desde Bilbao», añaden desde esta peña del club vasco.

«Nos ha parecido una tomadura de pelo y vergonzoso que haya clubes que están por encima del bien y del mal. Y nos preguntamos en nuestra peña si el señor Laporta tendrá la valentía de hacer lo mismo en el próximo partido de Champions», comentan bastante enfadados desde esta peña del Athletic.

También añaden desde esta peña que valorarán la posibilidad de remitir un comunicado al club para que defienda sus intereses contra otro acto más del Barcelona que perjudica al Athletic Club.

La Peña Lehoi Beltz, cuya sede está situada enfrente de la Sagrada Familia, también ha atendido a este periódico. Nos cuentan que unos 30 aficionados iban a acudir al partido por parte de su peña, pero que en total había más de 500 inscritos.

«Lo veremos desde nuestra sede. Hay gente de Bilbao con el viaje pillado que nos ha llamado y que verán el partido con nosotros. Apuntados había unos 460 socios en Bilbao y unas 50 de peñas. 30 de nuestra peña. En total 500 y pico», comentan desde esta peña del Athletic.

«Es una putada. Los que vivimos que no tenemos mucha oportunidad de verlos, y los clubes tienen acuerdos para intercambiar entradas, y que se haga con tan poco tiempo. Es un día muy especial y bastante putada. Pero nos juntaremos igual gane o pierda», concluyen a este periódico.

Otras peñas repartidas por Cataluña también añaden que aunque no haya entradas para la afición visitante, también han descartado la opción de pillar entradas por su cuenta porque los precios son «muy caros» y «no nos lo podemos permitir».