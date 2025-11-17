El regreso al Camp Nou viene con ‘sablazo’: 199 euros la entrada más barata

De los 79 euros por los que se podían conseguir entradas en Montjuic a los 199 que costará la más barata en la reapertura del Camp Nou al público. El Barcelona se ha propuesto hacer su agosto con la reapertura de su estadio poniendo las entradas unos precios nunca antes vistos en el fútbol español. Los socios, eso sí, se beneficiarán del regreso al estadio culé con un descuento del 20% reduciendo la entrada más barato a un módico precio de 159 euros.

La entidad presidida por Joan Laporta, visto el éxito que tuvo el entrenamiento a puerta abierta del pasado viernes, ahora se lanza a recuperar gran parte del dinero perdido por los retrasos de Limak. 199 euros es el precio de entrada para situarse detrás de una portería al fondo o en la zona de los córners. La cosa va subiendo de precio conforme se asciende de altura en la grada.

Una entrada en tribuna en la primera grada asciende a 589 euros, mientras que las entradas VIP con los asientos de la discordia tienen un precio de acceso de 950 euros y pueden ascender hasta los 1.500 con acceso al palco presidencial.

La buena noticia para aquellos socios que tuvieron fe en regresar al Camp Nou esta temporada reside en que los 23.000 que compraron su abono para ir a Montjuic no pagarán técnicamente más dinero por este cambio de escenario. El resto, sin embargo, estarán muy penalizados por una política muy agresiva de precios y que quizá espante a más de un socio que sí cuenta con un descuento del 20%.

Veremos si este aumento de precios para ir al Camp Nou es una situación puntual o se repite en el futuro. El partido contra el Alavés que se celebra el 29 de noviembre en el estadio culé todavía no ha visto salir a la luz las entradas. Veremos si el Barcelona consigue alcanzar las 45.000 localidades con unos precios de escándalo.