Cristiano Ronaldo mantiene el pulso a Arabia y se borra de otro partido con el Al Nassr

Cristiano Ronaldo mantiene su guerra particular con Arabia Saudí. El portugués no jugará el partido de este viernes frente al Al Ittihad y será la segunda vez que no estará en el césped después de plantarse en huelga por discrepancias donde señala que está perjudicado por un sistema que le perjudica para pelear los títulos.

Horas antes se había plantado la Saudi Pro League. Emitieron una carta pública después de que la bomba estallara en todos los rincones del mundo con el jugador insignia del país: «Como cualquier jugador de élite, quiere ganar. Pero ningún individuo, por importante que sea, toma decisiones más allá de su propio club», explicaron en el comunicado.

Sin embargo, ni en la celebración de sus 41 años ni su hambre por llegar a los 1.000 goles le han frenado para mantenerles el pulso. Dos partidos sin rastro en las convocatorias por mucho que estén en la pelea directa por el título de liga. Una decisión que sacude los cimientos de una liga que ha perdido varias de sus estrellas en este mercado invernal.

Un mes que estalló con el fichaje de Karim Benzema por el Al Hilal, rival directo de Cristiano. Dicha operación fue la que sembró el cabreo de Cristiano Ronaldo, que ha visto como la liga fomenta el potencial de los clubes de forma irregular. «Los recientes fichajes demuestran claramente esa independencia. Un club se fortaleció de una manera particular. Otro optó por un enfoque diferente. Esas fueron decisiones del club, tomadas dentro de los parámetros financieros aprobados», escribió la liga árabe.

Cristiano Ronaldo se harta de Arabia Saudí

Cristiano no está dispuesto a soportar injusticias. Sabe que vive sus últimos años como futbolista profesional y no quiere desaprovechar cualquier opción que tenga de seguir ganando títulos. En tres años desde que desembarcó en Arabia no ha levantado ningún trofeo, algo que le quita el sueño a pesar de ser el máximo goleador de la competición.

En el Al Nassr se temen lo peor. El mercado de verano está a la vuelta de la esquina y desconocen si estos podrían ser los últimos meses de Cristiano Ronaldo en tierra saudí. La posibilidad de tener al portugués en el año que se retire sería un reclamo deportivo que no quieren perder, pero el delantero quiere vivir una última aventura donde considere que hay igualdad de oportunidades. La tensión crece y Cristiano no se achanta con las amenazas de las grandes esferas de Arabia. El pulso continúa.