Cristiano y Benzema se rebelan contra Arabia Saudí

Cristiano Ronaldo y Karim Benzema han dicho ‘basta’ en Arabia Saudí. Las dos estrellas, que en su día dominaron Europa con el Real Madrid, se han rebelado estas últimas semanas a raíz de la política futbolística en Oriente Medio. Unas últimas decisiones que les han llevado a plantarse para ser escuchados y buscar cambios que promuevan la calidad de la competición.

Al principio llegaron como ‘dioses’. Cristiano abrió la veda en invierno de 2023 yéndose libre al Al Nassr y eso activó una reacción en cadena de inversiones multimillonarias de todos los clubes con viejas glorias. Benzema, medio año después, también se tiró a la piscina y se marchó al Al Ittihad. Ahora, la realidad es bien distinta.

El primero que movió ficha fue Karim Benzema. El francés termina contrato el próximo 30 de junio con el Al-Ittihad y no seguirá a raíz de los gestos que ha tenido el club hacia él. Pese a que tenía en mente renovar, la relación entre ambas partes se terminó de romper con la oferta de mantener la misma ficha que cuando llegó hace dos años y medio.

Consideró el trato como una falta de respeto después de su compromiso con el proyecto que lideró desde que llegó. Una herida que ha hecho declararse en rebeldía y no jugar los dos últimos partidos ante el Al-Fateh y el Al-Najma. En consecuencia, el Al Hilal llamó a su puerta y está muy cerca de cerrar el fichaje del francés. Una operación que ha llegado a los oídos de Cristiano Ronaldo, quien ha explotado por la diferencia de trato al ver cómo su rival directo se lleva otra estrella a golpe de talonario. Un dinero que viene de la misma fuente.

Cristiano Ronaldo pide igualdad en la liga árabe

El portugués considera que no hay igualdad de condiciones a la hora de fichar entre el Al Nassr y el Al Hilal. Todos los clubes saudíes se respaldan económicamente bajo el paraguas del PIF (Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita), pero Cristiano Ronaldo ve que la distribución no se refleja en el mercado.

Especialmente en la ventana invernal, donde mientras su equipo apenas ha fichado a Haydeer Abdulkareem, un joven mediocentro iraquí del Al Zawraa, el Al Hilal ha superado con creces gastándose más de 40 millones de euros en cinco fichajes: 30 ‘kilos’ al Rennes por Kader Meïté; ocho Al Khaleej por Murad Al-Hawsai, tres al Al Taawoun por Sultan Mandash, dos a la Fiorentina por Pablo Marí y al Al Khaleej por Rayan Al Dossary. Todo sin sumar la inminente llegada de Benzema, lo que supondría una diferencia abismal de refuerzos que alteraría la igualdad de condiciones en la pelea por los títulos.

Eso ha hecho que Cristiano se sumase a la huelga y decidiese no jugar el partido de este lunes ante el Al Riyadh. Aunque tiene motivos para crisparse al verse perjudicado por el sistema saudí, los objetivos del portugués pasan por llegar a un entendimiento con las grandes esferas que le garanticen que se equilibre la balanza a corto plazo. Todo apunta a que no le quedará más remedio que aceptar la llegada del francés al Al Hilal, y más si su objetivo es alcanzar los 1.000 goles (suma 961) en su carrera profesional. Un refuerzo que complica mucho las aspiraciones de ganar su primer título en Arabia Saudí, su gran anhelo desde que llegó hace tres años. El fútbol árabe se tambalea con dos de sus principales reclamos mundiales.