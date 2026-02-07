Flick advierte a su equipo y saca el ‘látigo’: «No quiero ver esta primera parte contra el Atlético»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa del Camp Nou para analizar la victoria del Barcelona sobre el Mallorca por 3-0 en la jornada 23 de la Liga. El equipo culé sigue en racha en todas las competiciones y en Liga vuelve a estar cuatro puntos por encima del Real Madrid. El entrenador alemán, aun así, no estuvo nada contento con la primera parte de su equipo y advirtió a sus jugadores que no se puede volver a repetir.

«No me ha gustado la primera parte, pero al final hemos marcado 3 goles y sumado 3 puntos, es lo que vale», comenzó señalando Hansi Flick ante los medios de comunicación en sala de prensa.

«Todo el mundo en el banquillo se ha alegrado por el gol de Marc Bernal. Es muy especial para él hacerlo en el Camp Nou. Está volviendo a un nivel alto», dijo sobre el mediocentro, cada vez con más minutos.

«En La Masía hay mucho potencial y nosotros lo tenemos en cuenta. Se puede ver en los entrenamientos. Para los jugadores es un sueño jugar en el Barça. Es lo que me gusta de ellos», señaló el técnico azulgrana en sala de prensa.

También volvió a hablar del árbitro: «Creo que no hay mucho que decir… la barrera del Mallorca estaba muy cerca. También le he dicho que era penalti, nada más».

«Al descanso les he dicho a los jugadores si estaban contentos con la primera parte. Su respuesta ha sido que no. La segunda parte ha sido mucho mejor», comentó Flick sobre la charla al descanso con su equipo.

Sobre Lamine Yamal: «Lamine está a un nivel increíble, está disfrutando. Hemos querido gestionar minutos. Le hemos preguntado cómo estaba y él también ha visto bien el cambio».

Flick advirtió a su plantilla: «Ante el Atlético no veremos una primera parte como la de hoy, no es lo que quiero. Dicho esto, yo también he sido futbolista y puedo entender algunas situaciones».