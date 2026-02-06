El árbitro que expulsó a tres jugadores del Real Madrid en el Bernabéu pitará el Barcelona-Mallorca

Alejandro Quintero González será el árbitro encargado de impartir justicia este sábado en el Camp Nou con motivo de la jornada 23 de la Liga en el Barcelona-Mallorca. Un colegiado que esta temporada protagonizó una de las grandes polémicas con su arbitraje en el Santiago Bernabéu durante el Real Madrid-Celta de Vigo donde terminó expulsando a tres jugadores del conjunto blanco. En el VAR estará Iglesias Villanueva.

El Comité Técnico de Árbitros ha comunicado en la mañana de este viernes las designaciones para los partidos de la jornada 23 de Liga que se disputan este sábado. El duelo entre el Barcelona y el Mallorca, que se disputará en el Camp Nou desde las 16:25, ya tiene colegiado. Será Alejandro Quintero González, ayudado desde el VAR por Javier Iglesias Villanueva.

Un árbitro que esta temporada todavía no había pitado al Barcelona, en cambio, al Mallorca sí lo ha hecho hasta en dos ocasiones. La primera en San Mamés en el mes de octubre con victoria para el Athletic por 2-1 y la segunda el pasado 19 de diciembre en Mestalla con 1-1 en el luminoso contra el Valencia.

El año pasado sí pitó una vez al Barcelona y fue en Montjuic contra la Real Sociedad. Ganó 4-0 el equipo de Hansi Flick en un encuentro que también tuvo polémica tras la temprana expulsión de Elustondo en el minuto 17 que dejó con uno menos al equipo vasco para todo el partido y que condicionó dicho encuentro.

Pero la gran polémica de este curso protagonizada por Quintero González fue arbitrada en el Santiago Bernabéu durante el Real Madrid-Celta del pasado 7 de diciembre en el que los gallegos ganaron 0-2. Este colegiado desquició por completo a los jugadores madridistas y terminó expulsando a tres jugadores. Primero a Fran García en el minuto 64 por una doble amarilla consecutiva en un minuto. Luego expulsó a Carreras en el 91 con roja directa por una desconsideración hacia él y en el banquillo también le mostró la roja directa a Endrick por lo mismo. El club blanco terminó muy enfadado tras esta actuación. Ahora, este sábado, le tocará pitar en otro exigente partido en el Camp Nou, el otro gran estadio de España.