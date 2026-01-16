Los árbitros ‘novatos’ en el Bernabéu son un peligro: Quintero dejó al Madrid con nueve contra el Celta

Miguel Sesma Espinosa será el árbitro principal encargado de impartir justicia en el estreno de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Los merengues se miden al Levante el sábado 17 de enero (14:00 horas), en un encuentro correspondiente a la vigésima jornada de Liga. El Comité Técnico de Árbitros ha optado por un colegiado debutante en la categoría, que dirigirá por primera vez un partido del Real Madrid.

El historial reciente de arbitrajes a cargo de ‘novatos’ con el club blanco genera dudas. Alejandro Quintero González dejó al Real Madrid con nueve la segunda vez que dirigió un encuentro de los merengues, en la derrota ante el Celta en el Santiago Bernabéu del pasado 7 de diciembre. El onubense se estrenó en la campaña pasada sin polémica, en un 4-1 ante la UD Las Palmas, todo lo contrario a lo que ocurrió en el duelo liguero ante el Celta. Por quinta vez en toda la historia de la Liga, el Real Madrid acabó el partido con nueve jugadores. A las expulsiones de Fran García -por doble amarilla- y Álvaro Carreras se sumó la de Endrick como suplente.

Antonio Mateu Lahoz cuestionó la gestión del encuentro de Quintero González, al que achacó no tener «el equilibrio emocional adecuado». Un desafío al que se enfrentará Miguel Sesma Espinosa en su debut en el Santiago Bernabéu. En su estreno en la categoría, el joven colegiado de 30 años ha dirigido un total de nueve partidos de Liga, en los que ha mostrado 2,5 tarjetas amarillas de media y ninguna tarjeta roja. Entre ellos, arbitró el 3-1 del FC Barcelona al Elche, correspondiente a la undécima jornada de Liga.

Un viejo conocido en el VAR del Bernabéu

El árbitro riojano estará asistido desde la sala VOR por Javier Iglesias Villanueva, de sobra conocido por el club blanco por sus actuaciones como árbitro principal y en el videoarbitraje. Su polémica más reciente se produjo en el último partido de Liga en el Bernabéu en 2025, donde omitió una brutal entrada del sevillista Marcao sobre Rodrygo. No fue la única, ni la más sonada del pasado año, para Iglesias Villanueva. Tampoco asistió a Muñiz Ruiz desde el VAR para avisar de una evidente tarjeta roja de Carlos Romero tras golpear a Mbappé. El jugador del Espanyol acabaría marcando el 1-0 definitivo del encuentro.

Como asistentes de campo, el debutante Miguel Sesma Espinosa contará con la ayuda de Ion Rodríguez y Mario Martín-Consuegra en las bandas y de Juan Antonio Campos en la labor de cuarto árbitro. El Real Madrid llega el partido con la urgencia de ganar para no alejarse, aún más, de un FC Barcelona del que le separan cuatro puntos. Tras perder dos títulos -Supercopa de España y Copa del Rey- en la última semana, el conjunto blanco busca engancharse a la pelea por la Liga.