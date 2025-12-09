Mateu despelleja a Quintero por su arbitraje en el Bernabéu: «No tenía el equilibrio emocional adecuado»

La actuación de Alejandro Quintero González en el Real Madrid-Celta no ha gustado al ex árbitro Antonio Mateu Lahoz. El analista arbitral ha retratado la labor del colegiado en la última derrota del conjunto blanco en el Santiago Bernabéu. Quintero González se convirtió en el protagonista absoluto del encuentro, mostrando un total de siete tarjetas amarillas y tres rojas al Real Madrid. Para Mateu Lahoz, el colegiado pecó de falta de «equilibrio emocional» en el partido.

La sangría en forma de amonestaciones comenzó en el minuto 62 del choque, cuando Jude Bellingham vio la primera cartulina del partido. El inglés había sido atendido tras recibir un aparatoso codazo de Borja Iglesias, que le abrió una brecha en la ceja derecha, y se llevó la tarjeta amarilla por «acceder al terreno de juego sin autorización»; según recoge el acta del encuentro. Un minuto después de esta acción, Fran García vio la primera de las dos cartulinas amarillas, que dejaron el Real Madrid con un hombre menos con 26 minutos de partido por delante.

La acción más cuestionada por Mateu Lahoz fue la que desembocó en cinco tarjetas en apenas un minuto. Tchouaméni se disponía a sacar rápido tras una falta. Al hacerlo sólo unos metros por delante, Quintero González cortó la jugada y desencadenó las protestas de los madridistas. Carreras recibió una tarjeta amarilla e inmediatamente después vio la roja directa por decir «eres malísimo» al colegiado, de acuerdo con el acta. Rodrygo y Valverde también fueron amonestados, mientras que Endrick fue expulsado por las protestas.

El ex árbitro achacó la gestión de esta jugada por parte de Quintero a su falta de experiencia. «No te compliques la vida… En el arbitraje las decisiones difíciles vienen solas. Deja sacar. No estás sacando ningún beneficio. Esto es leer los partidos y para esto necesitas experiencia», ha explicado Mateu Lahoz en una intervención en Movistar. También le acusa de precipitarse y de no contar con la calma que requería la situación: «No tenía el equilibrio emocional adecuado, porque se precipitó muchísimo».

Mateu y la falta de experiencia de Quintero González

A sus 32 años, el colegiado Alejandro Quintero González acumula sólo una temporada completa en Primera División. El árbitro onubense se estrenó en Liga la pasada campaña, en la que dirigió un partido del Real Madrid y dos del FC Barcelona. Los blancos vencieron a Las Palmas por 4-1 en aquella ocasión, un resultado que no se repitió en el segundo partido de Quintero González en el Bernabéu.

Mateu Lahoz ha aludido a la falta de experiencia del colegiado en partidos de estas características para explicar su actuación del pasado domingo. «Estoy seguro que aprenderá muchísimo de esto», ha indicado. Entre sus críticas, el ex árbitro ha hablado de una máxima arbitral que no cumplió Quintero González: «Un árbitro, lo mejor que puede hacer, es prevenir y no actuar».