Flick valora el cambio de Lamine Yamal: «Lo importante es que entrene como un campeón»

Hansi Flick compareció este viernes ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para analizar la previa de la jornada 23 de la Liga que medirá a Barcelona y Mallorca en el Camp Nou este sábado a partir de las 16:15 horas y valoró el gran cambio que ha dado Lamine Yamal en los últimos meses de competición.

«Estoy muy contento de lo que veo en él. Ha mejorado. Lo más importante es que disfrute y es en lo que queremos ayudarle, a dar un paso más. Se ve en su rendimiento, está marcando más goles y creo que tiene más potencial todavía que nos puede enseñar en los próximos años», comenzó señalando Hansi Fkick sobre el cambio de Lamine Yamal.

«Estoy muy contento con esta situación porque creo que tiene la confianza. Buscamos los mismos jugadores, tenemos la misma filosofía y nos deja trabajar, que es lo más importante. No había tenido esto nunca y lo valoro mucho», dijo el entrenador del Barcelona sobre su relación con Deco.

Sobre Fermín López y su renovación: «La Masía hace un trabajo fantástico y lo más importante es que los entrenadores creamos en la calidad de estos jugadores. Lo vemos en los entrenamientos, tienen muy buenos fundamentos, pero estoy muy contento con lo que nos llega. Fermín es un jugador que quiere al Barça, con mucho talento, rendimiento y está jugando a su máximo nivel. Estoy contento por él y por el club, la decisión que han tomado es fantástica».

Sobre la baja de Raphinha: «Tenemos que esperar, día a día. Ahora mismo, en el momento en el que sienta que puede entrenar con nosotros y reciba luz verde del personal médico, lo hará. Tenemos que ir paso a paso y con buena letra».

Sobre el regreso de Pedri: «Todo está yendo como estaba previsto. No sé cuándo estará de vuelta para jugar, pero está progresando adecuadamente y todo va bien».

«A veces, es más fácil cuando marcas goles, pero estoy muy contento con el estilo que jugamos. Tenemos que estar más centrados en acabar las jugadas en los ataques. El equipo está en un buen estado de ánimo, ahora jugaremos contra el Mallorca. Muriqi está haciendo una gran temporada y tendremos que ir con cuidado con él», comentó sobre la definición en ambas áreas el técnico blaugrana.

«Siempre tiene que ver con el jugador. Ha jugado sus fortalezas, está jugando de ‘6’ o de ‘8’. Es fantástico con el balón, también ha mejorado su liderazgo en el campo, algo que le toca por edad. Se siente muy bien en Barcelona, le gusta el club y la ciudad. Está en un buen estado de ánimo. Es lo que esperamos de él», comentó Flick sobre el rendimiento de Frenkie De Jong.

«Yo creo que a veces soy el abuelo, no el padre, por la edad. Lo importante es que el jugador nos pueda dar todo lo que tiene, igual que en cualquier empresa. Estás más relajado y motivado para dar más de ti mismo. Es uno de mis principios. Cuido de ellos para que tengan un mejor rendimiento. Siempre concentrados y dando el máximo por este club, lo valoro mucho. No es solo lo que se hace en el césped, también todos tienen que ser respetados como se merecen y necesitan. Es un buen base para nuestra relación, nadie está por encima de nadie, todos en el mismo nivel», añadió el entrenador del Barcelona.

Más de Flick sobre Lamine Yamal: «Es necesario mejorar y hacerlo mejor cada día. Lo importante es que entrene como un campeón, es muy inteligente, también en el campo. Tienes que dar lo mejor de ti y si entrenas al 100%, podrás hacerlo. Es increíble y es grande lo que puede lograr».