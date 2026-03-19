Los usuarios de Steam no dan crédito: Google Play permitirá probar demos de PC y llevarse el juego al móvil sin pagar dos veces

Google lleva años intentando que Google Play sea algo más que una simple tienda de apps para móvil. Y ahora llega uno de sus movimientos más ambiciosos, con la compañía anunciando una batería de novedades que acercan su plataforma al terreno tradicional del PC gaming y que, inevitablemente, ponen a Steam en el retrovisor.

La idea es sencilla, aunque el alcance puede ser grande ya que Google Play va a permitir que un mismo juego pueda disfrutarse en móvil y en PC con una única compra. Y no sólo eso. También llegan las demos temporales, las listas de deseos, las reservas anticipadas y nuevas herramientas comunitarias. Todo dentro de la misma tienda de Google. No es una revolución inmediata, pero sí un paso claro hacia un ecosistema más unificado.

Google Play permitirá probar demos de PC y llevarse el juego al móvil sin pagar dos veces

La novedad más llamativa es la llamada compra compartida. Google Play quiere que, cuando un usuario adquiera un juego compatible, pueda usarlo tanto en su móvil Android como en un ordenador con Windows sin tener que volver a pagar.

Esto es posible gracias a que Windows ya puede ejecutar aplicaciones Android. Google, además, trabaja con un launcher específico que se instala en el PC para gestionar los juegos descargados desde su tienda. En la práctica, el usuario compra el título una vez en Google Play y lo tiene disponible en ambas plataformas, aunque por el momento, no se ha detallado si el coste será exactamente el mismo que el de una versión móvil independiente o si, al incluir acceso multiplataforma, podría situarse ligeramente por encima. El modelo recuerda en parte a lo que hace Microsoft con su programa «Play Anywhere», donde comprar en Xbox permite jugar también en PC.

Podremos probar demos gratuitas

Entre las novedades hay una que puede gustar especialmente a quienes dudan antes de pagar, ya que se podrá jugar durante una hora antes de decidir si comprar o no. Básicamente, una especie de demo, pero con tiempo limitado. En PC esto tiene bastante sentido, porque no es lo mismo pagar unos pocos euros por un juego móvil que invertir más dinero en una versión de ordenador. Poder probar cómo rinde en tu equipo, si te convence la jugabilidad o si simplemente no es lo que esperabas evita muchas compras impulsivas. No es algo revolucionario en la industria, pero sí es llamativo dentro de Google Play, que hasta ahora no ofrecía una opción clara para testear un juego de esta manera antes de pasar por caja.

Más visibilidad para los juegos de PC

Google también ha anunciado la creación de una sección específica y destacada para juegos de PC dentro de Google Play. Hasta ahora, el protagonismo lo tenían las aplicaciones y juegos móviles, pero la intención es que el catálogo para ordenador gane peso y visibilidad. Además, se incorporarán más títulos independientes de pago para PC. Esto puede atraer a estudios pequeños que buscan una vía alternativa a Steam o Epic Games Store, especialmente si la compra compartida resulta atractiva para los jugadores. Con ello Google Play va camino de convertirse en una tienda híbrida donde el usuario no tenga que pensar en qué dispositivo va a jugar, sino simplemente en el juego que quiere.

Progreso compartido entre dispositivos

Uno de los puntos más interesantes es la sincronización del progreso. Google permitirá continuar la partida en cualquier dispositivo sin perder avances. En la práctica, un jugador podrá empezar una partida en el móvil durante un trayecto y, al llegar a casa, continuar exactamente desde el mismo punto en el PC. Y viceversa. Este tipo de integración no es nuevo en el mundo del gaming, pero sí supone un salto cualitativo dentro del ecosistema Google Play.

Comunidad, reservas y notificaciones

Las novedades no se limitan a la compra compartida o las demos. Google Play incorporará funciones más propias de una plataforma de videojuegos consolidada. Se podrán reservar juegos antes de su lanzamiento, añadir títulos a una lista de deseos y recibir notificaciones cuando haya descuentos o nuevos contenidos descargables disponibles. Además, se habilitará la posibilidad de publicar mensajes dentro de la comunidad, fomentando la interacción entre usuarios. Son herramientas que Steam lleva años ofreciendo y que forman parte de su éxito. Google, sin llegar a ese nivel de madurez, empieza a integrar elementos que acercan su tienda a ese modelo.

¿Competencia real para Steam?

A día de hoy, Steam sigue siendo la referencia absoluta en PC gaming. Su catálogo, su base de usuarios y su comunidad están muy por encima de lo que Google Play puede ofrecer en ordenador. Sin embargo, el movimiento de Google apunta a otro perfil de jugador. No tanto al usuario informado que invierte en hardware de alto rendimiento, sino a quien quiere flexibilidad. Comprar una vez y jugar en móvil y PC sin complicaciones puede ser un argumento potente para un público amplio.

Todavía queda por ver cómo evolucionará el catálogo y qué estudios se sumarán a esta propuesta. También habrá que comprobar cómo se estructuran los precios y si la compra compartida termina siendo realmente ventajosa, pero lo que sí está claro es que Google Play ya no quiere ser sólo una tienda de aplicaciones móviles. Poco a poco, se está configurando como una plataforma más completa, con ambición multiplataforma y herramientas pensadas para retener a los jugadores.