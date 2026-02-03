La mansión más inesperada del fútbol español: un antiguo convento en Tenerife que pertenece a Pedri

La compra inmobiliaria de Pedri en Tenerife no es una operación más dentro del catálogo de mansiones de futbolistas millonarios. No hay ostentación gratuita, ni torres futuristas, ni piscinas infinitas colgadas sobre el mar. Lo que hay es historia, raíces y una decisión cargada de simbolismo. El centrocampista del FC Barcelona ha adquirido en su pueblo natal, Tegueste, un antiguo convento de monjas levantado en los años cuarenta que, durante más de siete décadas, fue hogar, refugio espiritual y lugar de encuentro para las Religiosas de la Asunción. Hoy, ese mismo enclave inicia una segunda vida bajo la propiedad de uno de los futbolistas más influyentes de su generación.

La operación se cerró hace aproximadamente año y medio por un importe cercano a los 2,5 millones de euros, una cifra elevada incluso para los estándares del fútbol profesional, especialmente si se tiene en cuenta que no se trata de una vivienda convencional, sino de un complejo histórico con múltiples edificaciones y usos potenciales. Hasta el momento de la firma del contrato de compraventa, cinco religiosas de avanzada edad seguían ocupándose del mantenimiento del recinto, que funcionó durante décadas como lugar de retiro estival, residencia para las hermanas mayores y espacio para convivencias, encuentros educativos y actividades religiosas.

El inmueble, conocido oficialmente como el antiguo Convento de La Asunción de Tegueste, se asienta sobre una parcela urbana consolidada de casi 9.500 metros cuadrados, situada en una de las principales vías del municipio y a escasos metros del negocio de restauración que regenta la familia del futbolista. En el pueblo, donde Pedri creció y dio sus primeras patadas al balón, ya nadie se refiere al lugar por su antiguo nombre: es, simplemente, «la mansión de Pedri».

El complejo está formado por tres edificaciones bien diferenciadas, rodeadas de jardines, huertas, frutales, cipreses y zonas verdes que refuerzan su carácter singular. El edificio principal, construido en 1943, conserva intacta la esencia conventual. Distribuido en dos plantas y un sótano, alberga nada menos que 33 habitaciones y 21 baños, además de una biblioteca de madera, aulas, un amplio comedor, cocina y un gran salón de actos que recuerda su pasado como espacio de formación y encuentro. Cada rincón habla de una arquitectura funcional, sobria y pensada para la vida en comunidad.

En uno de los límites de la finca se levanta el segundo edificio, con una superficie aproximada de 380 metros cuadrados. Rodeado de jardines y zonas verdes, este volumen se encuentra actualmente en proceso de reforma y representa una de las piezas clave de la futura reconfiguración del conjunto. El tercer edificio, construido en 1982, aporta un contraste armónico gracias a su arquitectura tradicional canaria. Cuenta con dos plantas y un amplio patio ajardinado al que se abren muchas de sus estancias, ofreciendo luz, ventilación y una conexión directa con el entorno natural.

La compra se ha canalizado a través de Pedrineta SL, la sociedad patrimonial del jugador, que comparte con su hermano. Pero la inversión no se limita al precio de adquisición. A través de varias ampliaciones de capital, Pedri ha inyectado cerca de tres millones de euros adicionales destinados, en su mayoría, a la rehabilitación, conservación y posible transformación del complejo. Entre las opciones que se barajan figura la reconversión en un hotel rural con restaurante, una idea que encaja con la experiencia hostelera de su familia y con el potencial turístico de la zona.

El Plan General de Ordenación de Tegueste permite usos muy diversos para este suelo urbano: desde alojamiento turístico y hostelería hasta comercio minorista o servicios comunitarios. El enclave, además, goza de una ubicación estratégica, a medio camino entre el casco histórico de La Laguna y el litoral de Bajamar y Punta del Hidalgo, en una zona que combina tradición rural, patrimonio cultural y naturaleza.

Más allá de cifras y metros cuadrados, esta operación consolida la imagen de Pedri como un joven empresario con los pies en la tierra. A sus 23 años, el futbolista ha demostrado que su meteórico ascenso no lo ha desconectado de su origen. Quienes lo conocen destacan su vida discreta, su apego familiar y su rechazo a los excesos habituales del estrellato deportivo. No es casual que haya elegido invertir en su pueblo, en un inmueble cargado de historia y significado colectivo.