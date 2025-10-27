Alejandra Rubio sorprende al enseñar su habitación de casa de Terelu: "Lo decía todo"

Alejandra Rubio ha sorprendido en redes sociales con una imagen inédita de su adolescencia y dónde nos muestra cómo era su habitación en casa de Terelu Campos. Tal y como reconoce ella misma, este cuarto siempre ha sido un fiel reflejo de su personalidad. «Mis amigas mandando fotos de cuando éramos enanas. Mi habitación lo decía todo», explica junto a la captura en la que la vemos posar mirando al techo, con las manos en la cabeza y ataviada con un abrigo de pelo negro frente a una pared fucsia repleta de pósters.

Llama la atención la enorme bandera de Reino Unido que cuelga a su espalda, combinada con diversos carteles de sus grupos favoritos de música. De igual modo, podemos captar las diversas imágenes en las que Alejandra posa junto a sus amigas y también una boa de plumas de color rosa. Al igual que las gorras de color blanco que tiene colgadas en el picaporte de la puerta, lo que deja entrever cuál era el estilo que más le gustaba en aquel momento.

Captura de la storie de Alejandra Rubio en sus redes sociales. (Foto: Instagram @alerubioc)

Precisamente, Rubio también ha aprovechado para acompañar la escena con la canción de Party in the USA de Miley Cyrus, un fiel reflejo de esa etapa de su vida que hoy recuerda con gran nostalgia y cariño. En ese entonces, la joven todavía vivía con su madre en Aravaca, aunque la decoración ha cambiado mucho con el paso de los años. Y es que Terelu ha apostado por muebles y puertas en tono blanco, dejando atrás ese llamativo rosa que adornaba las paredes de la habitación de su hija.

Captura de las stories de Alejandra Rubio en sus redes sociales. (Foto: Instagram @alerubioc)

Alejandra Rubio muestra cómo es su casa con Carlo Costanzia

Por otro lado, ahora mismo Rubio vive completamente volcada en su faceta como mamá del pequeño Carlo, que está a punto de cumplir su primer añito de vida. La joven ha encontrado la estabilidad junto a su chico, Carlo Costanzia, y viven juntos en un pisito de Aravaca, muy cerca de la casa de Terelu. Una zona residencial de lujo, que también les permite compartir tiempo con la comunicadora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alejandra Rubio (LEX) (@alerubioc)

De hecho, ella se ha encargado de mostrarnos algunos de sus rincones favoritos; desde el salón, donde predominan los colores claros y una enorme librería repleta de libros, –Alejandra es una gran amante de la lectura–, al imponente vestidor en el que posa para mostrarnos sus mejores looks. Una vivienda configurada para presentar espacios funcionales, sencillos y acogedores.

De hecho, justo después de enseñarnos cómo era su habitación de la infancia, Rubio nos mostraba su actual salón, donde nos ha presumido de su relajante plan de domingo: leyendo tumbada en el sofá mientras tiene la tele de fondo. Y es que más allá de su éxito profesional, Alejandra disfruta pasando tiempo en casa junto a los suyos, que es una de las cosas que más la llenan a nivel personal.