Patricia Pardo ha estallado como nunca contra Alejandra Rubio. La joven, acompañada por Terelu Campos, ha dejado plantado al programa en el que colabora, Vamos a ver, en un acto a favor de la investigación contra el cáncer de mama. Un gesto que no ha gustado nada a la presentadora del espacio, que ha puesto en evidencia la actitud de la colaboradora tras su bomba de humo.

Patricia Pardo estalla contra Alejandra Rubio

Nuria Chavero, reportera del programa, ha desvelado que la primogénita de María Teresa Campos había sido muy correcta y muy generosa al atender y responder a preguntas en exclusiva al matutino de Telecinco. Sin embargo, su hija Alejandra, en un momento dado, ha desaparecido de la intervención. «Gracias Terelu por tu amabilidad. Siempre demuestras ser una gran profesional. Gracias por tu cariño y por ser compañera», ha comentado Pardo.

Patricia Pardo estalla en directo contra Alejandra Rubio. (Foto: Telecinco)

En muchas ocasiones y durante su etapa en la pequeña pantalla, Alejandra ha sido muy criticada por su actitud con la prensa -ya que no es la primera vez que hace un plantón así-. Precisamente, la profesión que le da de comer -tanto por las exclusivas que ha concedido como por su trabajo en los medios-.

«Alejandra, igual deberías aprender un poquito de tu madre porque hace falta, hace falta… Tener pocas tablas para dejar plantado al que es tu programa. Tu compañera es ella, es Nuria Chavero. Un poquito desubicada me parece, esto no se hace… A ver qué nos cuenta el próximo día», ha dicho la mujer de Christian Gálvez.

Unas palabras que ha suscrito Alessandro Lequio, que no entiende cómo la joven ha podido hacerle esta bomba de humo al programa en el que trabaja. «Esto no se hace, aquí somos todos muy amables y muy buenos compañeros con ella, y esto que nos ha hecho es un feo en toda regla. A ver si se ubica un poquito, ya está bien». ha sentenciado el aristócrata.

El desplante de Alejandra Rubio a los medios

Alejandra Rubio en el 60º cumpleaños de su madre, Terelu Campos. (Foto: Gtres)

No es la primera vez que Alejandra Rubio deja en evidencia a un programa de televisión o a un medio. En el último cumpleaños de Terelu Campos, y tras posar con su pareja, su suegro y su madre, la joven quiso evitar las entrevistas con la prensa que cubría este día tan especial para su madre.

Tal y como vivió este medio en primera persona, Alejandra se mostró muy reacia a responder a las preguntas de los periodistas presentes. Sin embargo su madre -que siempre ha sido muy agradecida con los compañeros-, le aconsejó que atendiera a los medios de comunicación como sí hizo al final, aunque a disgusto.