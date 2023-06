¿Quién es Lorena Ramiro? La influencer y ex futbolista que ha estado ‘encerrada’ en un hotel con Pedri

No cabe duda de que dos de los jóvenes del momento son Gavi y Pedri. Tanto es así, que especialmente a este último se le ha asociado con diversos rostros conocidos que podrían ser sus parejas, sonando con fuerza en la última ocasión el nombre de Lorena Ramiro, una conocida influencer de Madrid. Tanto es así, que recientemente salía a la luz un testimonio de un testigo que indicaba que el jugador del FC Barcelona y la creadora de contenido habrían pasado nada más y nada menos que tres días en un hotel de la Ciudad Condal sin salir de la habitación que se les había otorgado.

Así lo relataba una misteriosa persona para Socialité, alegando que «no salen para casi nada»: «Están todos los días en la habitación. Ella debía estar ya en la habitación esperando, porque él llegó solo y la habitación estaba a nombre de ella», comenzaba explicando, para después entrar en más detalles sobre esta cita que se habría alargado 72 horas: «A las pocas horas de entrar Pedri llegó un repartidor de comida y él volvió a salir durante una hora, sobre las 9 o así, más o menos, imagino que iría a por cena. El jueves lo vi salir también muy temprano por la mañana, imagino que iría a entrenar», confesaba el testigo. Una actitud un tanto extraña que hacía que saltaran las alarmas, mientras que su acompañante no dejó de lado su función dentro del universo 2.0, haciendo incluso directos de Instagram para entretenerse en los que personas allegadas le preguntaban si le estaba gustando Barcelona.

Sea como fuere, lo cierto es que en las últimas horas el nombre de Lorena Ramiro ha sonado con más y más fuerza, sobre todo teniendo en cuenta que podría tratarse de la nueva ilusión del futbolista. Pero, ¿quién es la joven que podría haberse colado en el corazón del canario? La influencer, que vive en Madrid, se define en sus redes sociales como ex futbolista y opositora militar, aunque su contenido en Instagram está más centrado en estilo de vida, en moda y en belleza. Una serie de premisas que podrían haber llamado la atención del joven, que no habría querido dejar pasar la oportunidad de pasar varios días con ella sin levantar las sospechas de los medios de comunicación, aunque quizá su plan no habría salido como quisiera.

Como no podía ser de otra manera, los reporteros del programa de los fines de semana de Telecinco hicieron un exhaustivo trabajo para encontrar a Lorena en la capital después de haber pasado horas junto a Pedri. No obstante, la influencer prefirió mantenerse al margen de la polémica y únicamente asentir cuando se hacía referencia al revuelo generado, sin desvelar ni una sola minucia de su vida privada y haciendo que ese encuentro esporádico en Barcelona siga estando marcado por la máxima expectación.