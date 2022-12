Misterio resuelto: la Infanta Sofía es la auténtica fan de Gavi

España cayó en octavos en el mundial de Qatar. Sin embargo, la competición futbolística dejará para los anales de la historia un chascarrillo que ha hecho correr ríos de tinta en la prensa nacional e internacional. Tras la goleada de España a Costa Rica por 7-0, el rey bajó al balneario a celebrarlo con los jugadores.

Entre celebraciones y vitores, Gavi, el jugador del F.C Barcelona y una de las sensaciones de ‘La Roja’, le regaló a Felipe VI una camiseta suya firmada. La talla, bastante pequeña, levantó todas las sospechas: la prenda no seria para el soberano pero si para alguna de sus hijas. El programa de Telecinco Socialité se aventuró a ponerle a la dueña del regalo y esta no era otra que Leonor. La princesa de Asturias se vio entonces, de la noche a la mañana, acaparando titulares junto al futbolista más deseado. No obstante la historia real es bien distinta y Look te la cuenta en exclusiva.

Fuentes cercanas a Casa Real han desmentido a este digital que exista cualquier interés por ambos lados por parte de Leonor y Gavi y que en realidad, el regalo del deportista a don Felipe era para la infanta Sofía, la verdadera “futbolera de la familia”. Según ha podido saber Look, la hija menor de los reyes es una auténtica fan del llamado deporte rey y ha vivido este mundial con especial intensidad: “es como su bisabuela, doña María de las Mercedes: más española que la Giralda. Ha estado muy pendiente de toda la competición e incluso de la fase de clasificación. Es una auténtica seguidora de este deporte y además lo practica”, desvela una fuente. La misma afirma que “fue el proprio jugador el que de manera espontanea le regaló la camiseta para Sofía. No hay ningún interés romántico por parte de la infanta. Siento decepcionar-les”.

La Infanta Sofía: jugadora de fútbol con algún disgusto incluido

Sofía de Borbón y Ortiz es la segunda en la línea de sucesión al trono de España. Segunda hija de los Reyes Felipe y Letizia, está, por su condición de segundona, menos expuesto que su hermana mayor, Leonor, que está llamada a ser reina en un futuro próximo. Quizá por ello, al darse el detalle por parte de Gavi, medios de todo el mundo apuntaron a la Princesa de Asturias como merecedora del regalo. Sofía ha sido, sin embargo la agraciada. Y es que además de gran apreciadora de futból, también lo practica.

Look ha podido saber que en el Colégio Santa María de los Rosales, es habitual ver a la infanta con el balón: “Sofía es una excelente deportista, competitiva y de buen regate. Algunas veces se le ha podido ver incluso jugar al futból con amigas y amigos en el colegio, lo que le ha valido algún disgusto”. Sabe este digital que algunas compañeras se han “reído” de esta pasión de la infanta española: “Leí hace tiempo que Sofía habia sufrido Bullying por parte de compañeras que se reían por jugar al futból. No ha sido ni por asomo nada parecido al bullying. Chiquilladas, comentários y nada más. Se dijo incluso que doña Letizia se había preocupado por ello y tampoco es cierto. Sofía es muy popular y apreciada y además, cuando tiene algo que decir lo dice, tiene su temperamento”. No hay duda que la historia de un posible romance entre Leonor y Gavi habría dado grandes alegrías a la crónica social, pero de momento, la que ha marcado “gol” es Sofía.