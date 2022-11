‘The Are’, la firma Marca España que ha enamorado a la infanta Sofía

Lejos del protagonismo que pueda tener la princesa Leonor como heredera al trono español, con el paso de los años, la infanta Sofía ha ido ganando peso en cada aparición. Una joven que, junto a su hermana, está descubriendo la moda de la mano de la mejor maestra de ceremonias: Letizia. Y es que, si algo destaca de la madre de las pequeñas además de su papel como Reina, ese es su estilo. Una pasión y un papel de it girl que han heredado a la perfección sus hijas.

Aunque son pocas las ocasiones en las que la infanta Sofía se deja ver públicamente, lo cierto es que cada vez que asiste a un evento, consigue acaparar todos los flashes. La última ocasión en la que la pequeña de la Familia Real fue la gran protagonista fue durante el concierto previo a los Premios Princesa de Asturias. Siguiendo la costumbre de apostar por la Marca España que viene de su madre, la hermana de la Princesa escogió para la ocasión un vestido corto satinado en color verde botella firmado por la conocida marca The Are.

Se trata de una firma con sede en España que lleva varios años triunfando entre las influencers. Hasta tal punto que rostros conocidos del universo 2.0 como Teresa Sanz o María F. Rubíes han creado sus propias colecciones cápsula junto a la marca. Asimismo, personalidades como María Pombo, Anna Ferrer o Paula Echevarría se han convertido ya en clientas habituales de la firma valenciana.

Tal ha sido el éxito de esta empresa que comenzó siendo un proyecto lleno de ilusión que sus prendas han llegado hasta Palacio. En esta ocasión, ha sido la infanta Sofía la que ha querido confiar en la moda española para uno de los eventos más importantes de su agenda real. Se trata del vestido Mrs. Bailey, una pieza satinada, de manga larga, escote cerrado y abertura en la pierna de la parte delantera con el que ha vuelto a dar una lección de estilo. Y es que, tal y como se puede leer en la página web de la firma, este estilismo demuestra que “se puede ir de corte y súper elegante” a la vez. Una opción para todo tipo de eventos que ya se ha convertido en un must have del vestido de la infanta y que, seguramente, luzca en más de una ocasión. No hay que olvidar que Sofía tiene 15 años, por lo que las marcas de ropa que están triunfando entre las influencers probablemente sean sus favoritas.

Han pasado nueve años desde que Rocío Botella fundó The Are en la intimidad de su habitación de Valencia. Un emprendimiento que comenzó con familiares como clientes y que cuenta ya con más de 362 mil seguidores en Instagram, plataforma que fue el escaparate perfecto para dar a conocer su gran proyecto textil. Tal ha sido su expansión a lo largo de los años que ha conseguido llegar hasta El Corte Inglés, consiguiendo que la empresa de grandes almacenes quisiera dedicar un córner a la firma. Una marca Made in Spain que, además de estar presentes en los armarios de la mayoría de las influencers de nuestro país, ha conseguido llegar hasta el corazón de la Corona.