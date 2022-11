Las medias rosas de Calzedonia que arrasan entre las seguidoras de María Pombo

A la hora de crear un buen , ya sea para ir a la oficina o para salir de fiesta, muchas veces cometemos el error de centrarnos única y exclusivamente en la ropa y el calzado. Sin embargo, los accesorios y complementos son igual de importantes, y estas nuevas medias de Calzedonia que arrasan entre las seguidoras de María Pombo son el mejor ejemplo de ello.

Las medias más bonitas de Calzedonia

Confeccionadas en 90% poliamida, 8% elastano y 2% algodón, son unas medias opacas con microfibra, de cintura cómoda y refuerzo de algodón. Son muy suaves al tacto y se adaptan de maravilla a la forma del cuerpo, como una segunda piel.

Están disponibles en la tienda online de Calzedonia en más de quince colores, pero, sin lugar a dudas, el rosa es el más bonito de todos. El rosa es uno de los colores tendencia en el mundo de la moda este 2022 en todas sus tonalidades, y estas medias en fucsia eléctrico son ideales para ir a la última.

Podemos convertirlas en las principales protagonistas del look, combinándolas con un vestido y unas botas de color negro. Si elegimos un vestido mini y una botas de caña alta conseguiremos que las piernas se vean infinitas y la silueta súper estilizada, así que nos encantará el resultado.

Si buscamos un look moderno pero no demasiado llamativo, inspirándonos en los estilismos del street style, podemos animarnos con el siguiente oufit: un pantalón vaquero tobillero, una camisa blanca de muselina y, como calzado, unos mocasines. El detalle de las medias en color fucsia eléctrico le dará un toque muy divertido al look.

El tejido efecto piel se lleva muchísimo esta temporada. Para un look cañero y rompedor, podemos apostar por una falda mini efecto piel y un crop top de encaje en color negro. Como calzado, nada mejor que que unos botines de tacón. Un estilismo fabuloso para un plan de noche.

En lo que respecta a los cuidados de las medias, hay que lavarlas en la lavadora a una temperatura máxima de 30 grados y con un programa de centrifugado corto. Están a la venta en la tienda online de Calzedonia a muy buen precio, por tan sólo 6,95 euros, en una gran selección de tallas, desde la XS hasta la XL. Son unas medias de muy buena calidad, así que con ellas podemos tener la tranquilidad de que no se van a romper al más mínimo rasguño.