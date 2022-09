Duyos cumple un cuarto de siglo en el mundo de la moda y lo ha celebrado en esta edición de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid con un ‘viaje’ a Estonia, país que está considerado la joya del Báltico. El diseñador ha creado una colección inspirada en la naturaleza exultante y la peculiar tradición de este país, fruto de un periplo que ha hecho en compañía de la modelo Laura Sánchez, junto a la que ha podido disfrutar de la naturaleza, los bosques y paisajes, la gastronomía, la artesanía, la tradición y el buen hacer de los estonios.

Una colección muy especial que refleja unos valores que coinciden a la perfección con la identidad del modista: Una vida en clave slow, la atención a los detalles y la importancia del tiempo y de la tradición. Una mirada al pasado y a la tradición, con el ojo siempre puesto en el futuro.

Este digital ha podido hablar en exclusiva con el modista, no solo sobre lo que significa esta colección, sino también de otras cuestiones, como su visión de la moda española, el futuro de la industria o los grandes referentes de nuestro país.

Juan Duyos nos atiende amablemente al teléfono. Está tranquilo y se le percibe feliz de celebrar veinticinco años de carrera: “Esto ha sido una carrera de fondo. Es muy bonito llegar a este punto y mantenerte. Somos la segunda generación de moda española, porque la primera es la de los ochenta. Mantenerse estos veinticinco años y salir adelante es un triunfo muy bonito”, explica.

El modista confirma que, llegado este punto, tenía claro que quería hacer algo especial: “Un viaje que ‘me volase la cabeza’ y creo que fue la elección más bonita. Y luego, a partir de ese viaje surgió todo esto. Ha sido un punto de partida alucinante y un país muy recomendable. Ha sido mágico”, ha comentado.

En los últimos tiempos se habla mucho de moda sostenible y de la importancia de cuidar el medio ambiente. A este respecto, Juan Duyos mantiene que es importante tener claro el concepto de sostenibilidad. “Ahora todo es sostenible, pero yo lo he sido siempre, buscar productos que duren, producción local y respeto al medio ambiente”. El modista reconoce además que hay que tener un ojo en el pasado, pero sin perder de vista que hay que mirar al futuro.

En cuanto a prendas fetiche, Duyos confiesa que le habría encantado inventarse el vaquero, el chándal o las deportivas, esos éxitos que todos utilizamos y que son indispensables en nuestro día a día, pero reconoce que no hay nada como un buen vestido para una mujer.

El modista considera que, aunque la moda española ha cambiado a lo largo de los años y ha ido evolucionando, en la base no ha habido muchas modificaciones: “Sigue fallando lo de siempre, que la industria y el diseño no se dan de la mano. El creativo sigue nadando solo. Somos creativos metidos a empresarios, que es una fórmula extrañísima”, sentencia Duyos, que mantiene que fuera de nuestras fronteras las cosas son diferentes y se apoya el talento de otra manera. No obstante, “aunque nos falta el gran fenómeno de internacionalización, sí que se tiene cierta admiración por la moda de autor”, recalca.

En lo que se refiere a esto, hay personalidades como la Reina Letizia, que hacen una gran labor para dar visibilidad a la moda española. Juan Duyos fue el responsable de algunos de los looks más comentados de la Reina, en concreto, dos modelos hechos a partir de mantones de Manila que ha llevado doña Letizia. El diseñador siente cierta preferencia por esta prenda tan nuestra: “Lo hemos usado mucho. Hice una colección con quince mantones de Manila que me encontré en un almacén antiguo hace diez años y se ha quedado como una insignia de la marca”.

El modista confirma que surgió la oportunidad de vestir a la Reina a raíz de una llamada de su equipo y, aunque asegura que la esposa de Felipe VI hace mucho por la moda española, “se debería hablar más de su labor, de su trabajo, y no quedarnos en cómo va vestida”.

Ahora que tanto la Princesa Leonor como la Infanta Sofía van teniendo cada vez mayor visibilidad, es habitual que se comenten sus elecciones de estilo: “Creo que son dos niñas ideales, las dos muy correctas vestidas. Es muy bonito que se vayan educando en la moda, la simbología que tiene y lo que nos pueden ayudar a todos, porque son personajes públicos. Creo que pueden hacer de su vestimenta una herramienta muy bonita de marketing y marca España”.

Más allá de la trascendencia que puedan tener los looks de la Reina y sus hijas, Duyos apunta a que en España “seguimos teniendo mucha gente de referencia, como nuestras modelos internacionales que promocionan la moda española”. El modista asegura que esto es un valor muy importante para la industria: “Hay cierto orgullo de vestir moda española y de lo nuestro”, declara.

Aunque no se siente especialmente mitómano sí que reconoce que se le ha quedado en el tintero gente que ya no está. “Esas grandes actrices de los años 50 y 60 que eran como míticas, pero aún ahora me siguen impresionando nuestras grandes divas, Ana Belén, Marisa Paredes, Ángela Molina, lo claro que tienen lo que se quieren poner y esa personalidad”, confiesa. En esta misma línea, entre sus referentes en el ámbito de la moda se encuentran algunos clásicos, como Yves Saint Laurent o Marc Jacobs.

En un momento en el que se vive muy deprisa, Juan Duyos reconoce que muchas veces ha tenido una crisis creativa: “Cada seis meses tenemos que presentar una colección. Eso lo tienes que hacer estés como estés. Eso te fuerza a mantener la cabeza bien posicionada, y yo soy un hombre muy inseguro. Mi pequeño equipo siempre me ayuda cuando estoy mal. Ellos me han sacado adelante muchas veces”, revela.