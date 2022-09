La pasada semana, la Casa de S.M. el Rey anunciaba la participación de la Reina Letizia en algunos actos en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas 2022 en Nueva York. Doña Letizia viajaba a la Gran Manzana este mismo lunes, nada más terminar el funeral de la Reina Isabel en Londres, mientras que el Rey y la Reina Sofía permanecían en Reino Unido. La esposa de Felipe VI no ha sido la única royal que ha acudido a Nueva York, donde también se ha podido ver a Rania de Jordania, Máxima de Holanda o Federico y Mary de Dinamarca. Lo que no esperábamos es que Telma Ortiz también estuviera en la ciudad de los rascacielos.

Aunque no se sabe si la Reina y su hermana se han visto en Nueva York -lo lógico es que así haya sido-, lo cierto es que Telma ha tenido un papel destacado en la Gran Manzana. La hermana de doña Letizia se ha encontrado con Rania de Jordania en el marco de la Cumbre Anual de Corcordia, que celebraba estos días su edición número doce. Telma, de cuarenta y ocho años, lleva años colaborando con distintas ONGs varios años, pero desde el pasado mes de abril trabaja para la Concordia como jefa de divulgación. La propia organización lo anunció públicamente el pasado mes de abril con un mensaje en su perfil de Twitter: «Estamos emocionados de anunciar que Telma Ortiz es la última incorporación a nuestro equipo. Como jefa de divulgación y parte de la oficina ejecutiva, Telma expandirá la red de Concordia para aumentar nuestro alcance. ¡Bienvenida, Telma!».

We’re excited to announce Telma Ortiz as a new addition to our team. As Outreach Officer, Executive Office, Telma will expand Concordia’s network to scale our work. Welcome, Telma!

— Concordia (@ConcordiaSummit) April 21, 2022