No cabe la menor duda de que la princesa Leonor se está convirtiendo en todo un referente de estilo, cogiendo así el testigo a su madre, la Reina Letizia. La consorte es considerada como una de las royal con más estilo, junto a Máxima de Holanda, Kate Middleton o Rania de Jordania, entre otras. Ahora, ha llegado el turno de la futura heredera al trono, que con tan solo 16 años ya apunta maneras y no es para menos.

Desde que comenzó a cobrar un mayor protagonismo en sus diferentes apariciones públicas se ha podido ver una gran evolución. Si bien antes abogaba por un estilo algo más clásico desde que regresó de Gales, donde cursa sus dos años de bachillerato, ha dado un giro improvisado a su armario.

En su extenso vestidor no solo priman prendas protocolarias y formales, sino que las últimas tendencias y el estilo boho se han convertido en el estilísmo preferido de la Princesa. Durante su visita a Santiago de Compostela donde presidió junto a sus padres y su hermana, la infanta Sofía la tradicional Ofrenda al Apóstol en la conocida catedral, la hija del Rey Felipe se enfundó en un vestido bicolor -rosa y rojo- de corte midi con hombreras marcadas de Cayro Woman. Combinó esta pieza con unos zapatos nude destalonados de Carolina Herrera.

De esta manera, Leonor dejaba claro que en cuanto a moda se refiere no se pierde ni una sola tendencia. También, durante sus tradicionales vacaciones en Palma de Mallorca, ha optado por outfits más desenfadados de estilo boho chic, un estilo que su heramana suele lucir en varias ocasiones.

La nieta de don Juan Carlos ha demostrado que los minivestidos estilo ibicenco, las alpargatas -tendencia que hereda de su madre-, no pueden faltar en su maleta de verano. En cuanto al peinado, cuando la Princesa acude a un acto más formal, siempre aboga por la sencillez, pero cuando el evento al que acude requiere menos protocolo no duda en hacerse semirrecogidos e incluso peinados con trenzas. En cuanto al make up, la princesa Leonor ha confirmado que los tonos tierra son sus preferidos. Siempre que se maquilla lo hace de una manera sutil y de lo más natural.

Por otro lado, todavía hay que esperar a ver a la princesa Leonor con tiara, ya que en el mundo royal es cuando se cumple la mayoría de edad cuando pueden lucirlas. Es por eso que hasta 2023 no se vivirá ese momento.