El vestido de The Are para ser la invitada del año este otoño

Hay prendas que son destinadas a aquellas ocasiones más especiales. Es el caso del vestido de The Are que te sentará de maravilla. Con él serás la invitada de lujo y más sofisticada en aquellos eventos del otoño.

En un bonito azul marino, presenta diversidad de características para ser el preferido para bodas, comuniones, cenas de alto standing y más.

El elegante vestido de The Are

Este modelo recibe el nombre de Mrs. Lozano, referido así a aquel tipo de invitada que apuesta por un look elegante y que sabe que con él no pasará desapercibida.

Para ella, la firma ha diseñado este vestido cuidando hasta el último detalle de su patrón para que, una vez te lo pruebes, quede perfecto. Tiene el escote asimétrico con una sola manga larga muy favorecedora, y el toque sofisticado es su lazada en gasa alrededor del cuello, una de las máximas tendencias de esta temporada.

Además, está confeccionado con doble gasa para que no transparente nada y al caminar la falda tenga mucho movimiento. Es largo y por esto queda perfectamente.

Tiene abertura en la pierna, un tejido doble gasa azul marino, con mucho movimiento, no transparenta, con manga larga francesa abullonada, escote drapeado y su cierre es con cremallera invisible.

Máximos cuidados

Por esto, la prenda debe cuidarse perfectamente para que te dure más en el tiempo. elaborado en poliéster 100%, en su mantenimiento, es mejor no usar blanqueante, lavar máximo 30º, no usar secadora y no planchar.

Un vestido sostenible

Esta prenda es de alta calidad y está diseñada y confeccionada en el taller de la firma en Valencia. Desde The Are producen sus productos localmente para garantizar condiciones justas y sostenibles, estándares de calidad y una huella de carbono reducida.

Completa el look

Para esa boda a la que sabes que vas a asistir, desde la web nos aconsejan accesorios que te pondrás. Los pendientes en dorado con precio de 16,95 euros, bolso burdeos de 22,95 euros, sandalias con cuña y plataforma en dorado con un precio de 129,95 euros.

Dónde comprarlo

No te pierdas ser la reina de la fiesta gracias a este vestido. Por esto te lo llevas en la web de The Are a un precio de 159,95 euros, en tallas disponibles de la XS a la L. así puedes escoger la tuya. Es un vestido top que te sentará genial vayas como vayas.

Es la prenda ganadora porque te estiliza y permite que te sienta estupendamente.