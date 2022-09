La falda efecto piel de Stradivarius para un look de lo más rompedor

Las faldas efecto piel no pueden faltar en el armario. Independientemente de los eventos a los que vayas, cuando éstos sean nocturnos tendrás un aliado en esta clase de prendas. Por esto te damos a conocer la falda efecto piel de Stradivarius.

Si echamos un vistazo al catálogo actual de algunas de las principales firmas de moda, vamos a encontrarnos con más de una opción interesante y en el caso de Stradivarius no podíamos dejar pasar esta falda efecto piel House of the Dragon única en su tipo.

Tendencia: falda efecto piel de Stradivarius

Se trata de una alternativa práctica, una falda corta de tiro medio con detalle lace up en la parte delantera como la describen. Sumado esto a que forma parte de la colección cápsula exclusiva de La casa del dragón y Stradivarius, lo que la vuelve más exclusiva.

¿Lista para domar a tu dragón interior?

Bajo el lema «La moda y el fuego reinarán» e inspirada en la serie de fantasía, drama, romance y acción dirigida por Clare Kilner, esta falda recoge el espíritu de esa producción que tanto está dando que hablar para permitirte lucir como si fueras una de sus protagonistas.

Un detalle es que vas a poder hacerte con ella en cualquiera de las tallas típicas que van entre el 32 y el 44 para que todas las mujeres interesadas en ella pueda tenerla seguro. Y no sólo eso, también podrán decidir qué tan ajustada u holgada la quieren para su día a día.

Por lo demás, su color granate te asegura que llamarás la atención allí donde vayas y puedes combinarlo tanto con un color básico como con una camiseta u otra prenda que combine en ese mismo tono. Así puedes triunfar en el próximo otoño/invierno.

Materiales de primera y un precio asequible

Si de su composición se trata, tenemos un producto confeccionado en 50% poliuretano, 26% viscosa, 24% poliéster. Una combinación de textiles diversos que logran que sea agradable al tacto y que resista muy bien el paso del tiempo, algo que no siempre es fácil de lograr.

Por último, podemos ver que su precio es de 25,99 euros y nos parece un valor muy acertado para las cualidades de esta vestimenta. Quienes deseen comprarla podrán hacerlo sin tener que invertir demasiado y podrán lucir una falda única en su siguiente salida. Por esto ya la puedes comprar en la web de Stradivarius donde acertarás seguro con ella.