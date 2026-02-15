Raphinha vuelve este lunes a los planes de Hansi Flick en el Barcelona. Tras la dura derrota en el Metropolitano del pasado jueves contra el Atlético de Madrid por 4-0, quedó constancia de que la ‘Raphinhadependencia’ en el equipo azulgrana es muy real. La baja del brasileño le hace siempre un daño tremendo al cuadro culé. Su regreso es la mejor noticia posible para el Barça.

Ya está de vuelta Raphinha en el Barcelona. Se perdió la segunda parte en Elche y los partidos ante Albacete, Mallorca y Atlético de Madrid. El 4-0 en la capital de España le dejó claro a Hansi Flick que el brasileño tenía que volver cuanto antes. Y así ha sido. Ya está disponible para el entrenador alemán y la duda es si saldrá de inicio o esperará en el banquillo.

Y es que la dependencia del Barcelona en la figura de Raphinha es mucho más grande de lo que parece. El atacante culé es un jugador indispensable en el esquema táctico de Hansi Flick, ya que es su líder en la presión alta. Sin esa presión que aporta el brasileño, el equipo se deshace a la hora de transitar hacia atrás. Y eso en los partidos importantes se nota mucho más.

El Barcelona sin Raphinha es otro Barça

El Barcelona ha disputado 18 partidos esta temporada con Raphinha como titular. Veremos si son 19 este lunes en Montilivi. Y en ese bagaje de partidos ha logrado 17 victorias y un empate a uno en Vallecas, donde es cierto que el equipo culé pudo perder perfectamente. Un dato demoledor.

Pero es que sin Raphinha como titular, el Barcelona ha disputado 19 partidos. Ha logrado 12 victorias, un empate y seis derrotas. Y esas seis derrotas son todas las del curso que han sufrido los de Hansi Flick. Y en esos seis partidos, Raphinha solamente jugó unos al final contra el Chelsea con el partido sentenciado.

El Barcelona sin Raphinha ha perdido esta temporada contra el PSG, Sevilla, Real Madrid, Chelsea, Real Sociedad y el pasado jueves contra el Atlético de Madrid. Todos estos partidos tienen en común que el brasileño no estaba sobre el césped. Una baja capital respaldada por los datos. Ahora regresa de lesión y Hansi Flick sonríe.