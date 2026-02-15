Soto Grado vuelve a pitar al Barcelona tras el Clásico del Bernabéu de hace cuatro meses

César Soto Grado será el colegiado encargado de arbitrar la visita del Barcelona al Girona de este lunes en Montilivi correspondiente a la jornada 24 de la Liga desde las 21:00 horas. El árbitro riojano vuelve a cruzar sus caminos con el club azulgrana después de pitar hace cuatro meses el Clásico en el Bernabéu donde el Real Madrid ganó el partido. En el VAR estará David Gálvez.

El Comité Técnico de Árbitros ha hecho oficial este domingo, con algo más de demora respecto al horario habitual, la designación arbitral para el Girona-Barcelona. Es la primera designación al Barça desde el comunicado del pasado sábado del club catalán contra los árbitros. Un escrito muy duro contra todo el estamento arbitral.

El CTA ha elegido a Soto Grado para pitar este Girona-Barcelona de Liga. Es la segunda vez que el árbitro riojano dirigirá un partido del club azulgrana este curso, la primera vez fue hace cuatro meses en el Clásico del Santiago Bernabéu. Aquel partido terminó con victoria a favor del Real Madrid por 2-1. Terminó expulsado Pedri por doble amarilla y Lunin fuera del campo. Pitó un penalti claro de Lamine Yamal sobre Vinicius que en el VAR corrigieron.

La temporada pasada, Soto Grado ya pitó otro derbi catalán que le dio el título de Liga al Barcelona. Fue en casa del Espanyol con 0-2 a favor del Barça. El árbitro riojano expulsó de manera muy rigurosa a Cabrera a falta de diez minutos cuando el cuadro perico apretaba en busca del empate.