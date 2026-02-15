Flick contradice al Barcelona con sus lloros por los árbitros: «Todos cometemos errores»

Hansi Flick le ha llevado la contraria a su club, el Barcelona, este domingo en rueda de prensa respecto al duro comunicado que emitió la entidad catalana contra el estamento arbitral tras el 4-0 del Metropolitano. El entrenador alemán confesó que él habló ya con Martínez Munuera en un tono calmado y relajado, y que los errores de los colegiados son humanos, y que también pueden cometerlos los futbolistas.

Fue preguntado varias veces Hansi Flick en la rueda de prensa de este domingo previa al partido contra el Girona por los árbitros tras el duro comunicado del Barcelona contra ellos. Y en ninguna de sus respuestas, el técnico alemán siguió la línea de su club. Todo lo contrario. Le llevó la contraria en todo.

Mientras el Barcelona pedía castigos para los árbitros el pasado sábado, Hansi Flick señalaba este domingo que sus errores son humanos y que no perdieron por el árbitro en el Metropolitano. Un mensaje mucho más coherente que el de su club. Pero, además, mientras el Barça pedía explicaciones, Hansi Flick ya las tenía tras confesar que habló con Martínez Munuera en su vestuario tras el partido.

Flick contradice al Barcelona en rueda de prensa

Flick sobre los árbitros: «Tenemos que jugar mejor, me preocupa poco el resto. Hay cosas que no son del todo agradables. Después del partido contra el Atlético, fui al vestuario del árbitro, quise saber por qué señaló fuera de juego. La comunicación es buena, pero se queda ahí. Ha sido un buen paso adelante. No fue culpa suya que hubiéramos perdido ese partido. Hay que centrarse en lo que podemos cambiar».

Más sobre su visita al árbitro tras la derrota en el Metropolitano: «Fui yo, llamé a su puerta y estuvimos hablando en un contexto tranquilo y calmado. En el terreno de juego hay muchas emociones. Fue una conversación muy buena. Te tienes que centrar en tu equipo y en hablar con tus jugadores, pero tras la rueda de prensa del otro día, tenía la sensación de que tenía que hablar con ellos. Les agradezco que me abriesen la puerta».

Sobre la queja del Barcelona a la Federación: «Ya he dicho que estas cosas no las puedo cambiar. Todos somos seres humanos y cometemos errores. Debemos aprender de ellos y esto es lo que quiero de mí, de mis futbolistas, de mi cuerpo técnico… y también de los árbitros. Es humano cometer errores, pero creo que es muy importante utilizarlos para mejorar. Y esto es lo que todas las personas involucradas en el fútbol quieren ver. Todos los clubes desean que sea así».

Comunicado del Barcelona contra los árbitros

1. Falta de coherencia en las decisiones disciplinarias

El FC Barcelona denuncia la existencia de decisiones incoherentes en acciones de idéntica naturaleza, especialmente en lo que respecta a las sanciones disciplinarias. Esta disparidad crea una sensación de doble rasero, incompatible con los principios de equidad, igualdad y seguridad jurídica que deben regir la competición.

2. Criterios contradictorios en las jugadas de mano

El club destaca la incoherencia en la interpretación de las jugadas de mano dentro del área, incluso en partidos arbitrados por los mismos árbitros. Esta falta de uniformidad refuerza la percepción de arbitrariedad e imprevisibilidad en la aplicación de las reglas.

3. Acumulación de errores significativos

Más allá de casos aislados, el FC Barcelona señala la recurrencia de errores arbitrales flagrantes a lo largo de la temporada, muchos de los cuales fueron decisivos y perjudiciales para el club. Esta acumulación afecta directamente a la integridad de la competición y genera una desconfianza creciente.

4. Aplicación y transparencia del VAR

El club expresa dudas razonables sobre el uso y la correcta aplicación de la tecnología, especialmente en decisiones marginales que no han ido acompañadas de explicaciones técnicas concluyentes. También denuncia la falta de transparencia en la gestión y publicación de las grabaciones de audio del VAR.

5. Criterios para las revisiones en el monitor

El FC Barcelona cuestiona la falta de un criterio claro y uniforme para enviar a los árbitros a revisar las jugadas en el monitor, lo que contribuye a una percepción de inseguridad y desigualdad en la toma de decisiones.

El Club quiere dejar claro que esta iniciativa no pretende cuestionar la profesionalidad del colectivo arbitral, sino reclamar una urgente revisión de los criterios aplicados con el objetivo de garantizar:

La uniformidad en las decisiones arbitrales

La igualdad de trato entre clubes

La credibilidad y el prestigio de las competiciones

Asimismo, el FC Barcelona solicita la publicación íntegra de todos los audios del VAR, independientemente de si existe revisión a pie de campo, como medida esencial de transparencia y pedagogía arbitral.

Por último, el Club propone la creación de un código o reglamento disciplinario específico para el colectivo arbitral que establezca consecuencias públicas y transparentes en casos de errores graves o negligencias, con la voluntad de reforzar la confianza en el sistema. Esta propuesta no responde únicamente a la defensa de los propios intereses, sino que se enmarca en la voluntad de contribuir al buen funcionamiento global de la competición y al beneficio de todos los clubes, con el objetivo de evitar que situaciones similares se repitan y garantizar un marco de actuación claro, estable y equitativo para todos.