El Barcelona recupera a Raphinha para su visita a Gerona este lunes a partir de las 21:00 horas en Montilivi. El cuadro azulgrana ha llevado a cabo en la mañana de este domingo su último entrenamiento previo al partido contra el Girona en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. El brasileño se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros con normalidad y ya lleva tres sesiones consecutivas haciéndolo, desde la derrota en el Metropolitano. El que todavía no se ha recuperado es Marcus Rashford.

Ya está de vuelta Raphinha. El brasileño volvió el viernes pasado a los entrenamientos junto al grupo, un día después de la dolorosa derrota en el Metropolitano a manos del Atlético de Madrid por 4-0. Tres sesiones consecutivas que, con el entrenamiento de este domingo, confirman la presencia del atacante culé en la convocatoria de este lunes para desplazarse a Gerona.

Raphinha se ha perdido tres partidos y medio tiempo en Elche por lesión. Pero la baja más dura fue el pasado jueves en Madrid con una derrota que dolió mucho en Can Barça. Y es que el brasileño es un jugador capital para este equipo y Hansi Flick lo necesitaba ya de vuelta. Está por ver si volverá directo al once titular o irá entrando progresivamente. Hay que recordar que el Barça no tiene partido entre semana en los próximos 15 días.

El que todavía sigue sin entrenar junto al grupo en el Barcelona es Rashford. El inglés, con unas molestias en su rodilla, se perdió el partido contra el Atlético de Madrid y también será baja para medirse al Girona. Tampoco se ha recuperado Pedri, que ya se ha perdido seis partidos por lesión y en Montilivi sumará su séptimo sin poder ayudar al equipo. Gavi y Christensen son el resto de bajas del cuadro culé.