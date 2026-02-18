El mundo islámico se sumerge desde hoy en un periodo de reflexión, sacrificio y comunidad. El Ramadán 2026 ya está aquí, marcando el noveno mes del calendario lunar y recordando el momento en que el Corán fue revelado al profeta Mahoma.

En España, donde la comunidad musulmana tiene un peso histórico y social creciente, esta festividad transforma el día a día de miles de familias.

Analizamos todos los detalles de esta cita: desde su origen milenario hasta los horarios que regirán el ayuno este año.

Qué es el Ramadán y en qué consiste

El Ramadán es el nombre que recibe el noveno mes del calendario islámico, pero para los creyentes es, ante todo, un ejercicio de fe. Se considera uno de los Cinco Pilares del Islam, lo que lo convierte en una práctica obligatoria para todo musulmán adulto y sano.

Consiste en un periodo de purificación espiritual donde se busca la cercanía con Dios a través de la autodisciplina. Durante estas semanas, el enfoque se desplaza de lo material a lo espiritual, priorizando la paciencia, la humildad y la caridad.

Cuándo es el Ramadán 2026 y hasta cuándo dura

Según las previsiones de la Comisión Islámica de España, el Ramadán 2026 ha comenzado oficialmente con el avistamiento de la luna la noche del 17 de febrero, siendo este miércoles 18 de febrero el primer día de ayuno efectivo. El periodo se extenderá durante aproximadamente 30 días, finalizando el jueves 19 de marzo.

La culminación llegará con el Eid al-Fitr (Fiesta del Fin del Ayuno), la gran festividad de la ruptura del ayuno, prevista para el viernes 20 de marzo de 2026.

BREAKING 🚨 Saudi Arabia announces first day of fasting for Ramadan to being Wednesday, February 18, 2026. 🌙 Taraweeh will begin tonight on the first evening of the blessed month. It’s recommended to follow the fasting time designated by your local community and countries. pic.twitter.com/arLKQyPtWX — Muslim (@Muslim) February 17, 2026

Por qué el Ramadán cambia de fecha cada año

Si te has preguntado por qué el Ramadán no cae siempre en el mismo mes, la respuesta está en el cielo. Mientras que el calendario occidental (gregoriano) es solar, el calendario islámico (Hiyri) es lunar. El año lunar tiene unos 354 o 355 días, es decir, unos 11 días menos que el solar. Esta diferencia provoca que el inicio del Ramadán se adelante cada año, recorriendo todas las estaciones a lo largo de un ciclo de tres décadas.

Por eso, hay años en los que el ayuno se vive en los días cortos del invierno y otros en los que toca afrontar las largas jornadas de calor veraniego.

Qué se hace durante el Ramadán

La rutina de un musulmán cambia drásticamente durante este mes. El día se divide principalmente en dos momentos clave marcados por el sol:

Suhoor : es la comida que se realiza antes del alba, antes de que salga el sol. Es fundamental para obtener energía para el resto del día.

: es la comida que se realiza antes del alba, antes de que salga el sol. Es fundamental para obtener energía para el resto del día. Iftar: es el banquete de ruptura del ayuno tras la puesta del sol. Tradicionalmente se comienza comiendo dátiles y bebiendo agua, seguido de platos nutritivos compartidos con la familia o la comunidad.

Además de la alimentación, se intensifica la lectura del Corán y se realizan oraciones especiales por la noche en las mezquitas, conocidas como Tarawih (descanso y relajación).

Qué está prohibido hacer durante el Ramadán

La regla más conocida es la prohibición de comer y beber (incluida el agua) desde que sale el sol hasta que se pone. Sin embargo, el compromiso es integral: también está prohibido fumar, mantener relaciones sexuales durante las horas de sol y, muy importante, caer en comportamientos negativos.

Los musulmanes deben evitar enfadarse, mentir, insultar o participar en cotilleos. Se trata de un «ayuno de los sentidos» para limpiar también la mente y el carácter.

Orígenes y por qué se hace el Ramadán

El origen de esta tradición se remonta al año 610 d.C. La historia cuenta que, durante este mes, el profeta Mahoma recibió las primeras revelaciones del Corán por parte del arcángel Gabriel en la cueva de Hira.

El ayuno se instauró para conmemorar este descenso de la palabra divina y para que el creyente experimente la sensación de hambre que sufren los más necesitados, fomentando así la empatía y la obligación de ayudar al prójimo.

Cómo se celebra el Ramadán en España

En nuestro país, el Ramadán se vive con especial intensidad en ciudades como Ceuta y Melilla, pero también en grandes capitales como Madrid y Barcelona.

Los horarios de ayuno se ajustan según la ubicación geográfica (el sol no se pone a la misma hora en el norte que en el sur).

Muchas comunidades organizan cenas comunitarias para que nadie rompa el ayuno solo, y es habitual ver tiendas y carnicerías locales adaptando su oferta con dulces tradicionales y productos específicos. La convivencia y la apertura de estas celebraciones a vecinos no musulmanes son cada vez más comunes, convirtiéndose en un puente cultural.