Hallazgo insólito qye reescribe la historia: arqueólogos descubren un taladro rotatorio del Antiguo Egipto

Un pequeño objeto hallado en una tumba del Antiguo Egipto podría cambiar lo que sabíamos sobre los orígenes de la tecnología. Un equipo de investigadores ha identificado una herramienta de cobre como el taladro rotatorio de metal más antiguo conocido en Egipto, una pieza que data de finales del cuarto milenio antes de Cristo, es decir, anterior incluso a los primeros faraones.

El hallazgo, que procede del yacimiento de Badari, en el Alto Egipto, fue descubierto hace aproximadamente un siglo, pero no había recibido la atención necesaria hasta ahora. Nuevos análisis han permitido comprender su verdadera importancia.

Una herramienta pequeña pero revolucionaria

La pieza mide apenas 63 milímetros y pesa alrededor de 1,5 gramos. En los registros arqueológicos de la década de 1920 fue descrita como un simple punzón corto de cobre con una tira de cuero enrollada alrededor. Sin embargo, un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad de Newcastle y la Academia de Bellas Artes de Viena ha demostrado que se trata de algo mucho más sofisticado.

El examen microscópico reveló claras marcas de uso rotatorio en la punta: finas líneas paralelas, bordes redondeados por el movimiento repetido y una ligera curvatura compatible con la fricción contra materiales duros. Estas señales no corresponden a una herramienta utilizada únicamente para perforar a presión, sino a un sistema que giraba sobre sí mismo.

Además, todavía se conservan pequeños restos de cuero adheridos al eje, lo que apunta a que la herramienta formaba parte de un sistema de perforación con arco. Este mecanismo consistía en enrollar una cuerda alrededor del eje del taladro y mover un arco hacia adelante y hacia atrás para hacerlo girar rápidamente, aumentando la precisión y la velocidad.

Tecnología avanzada antes de los faraones

El taladro fue hallado en la tumba 3932, perteneciente a un hombre adulto. En el mismo cementerio se encontraron cuentas elaboradas, recipientes de piedra y objetos de madera que requerían perforaciones precisas para su fabricación.

Según los investigadores, una herramienta rotatoria como esta habría permitido trabajar con mayor control y eficacia, lo que demuestra que las comunidades predinásticas egipcias ya poseían conocimientos técnicos mucho más avanzados de lo que se creía.

Hasta ahora, las representaciones más conocidas de taladros de arco en Egipto procedían de pinturas funerarias de épocas posteriores, y los ejemplos físicos conservados databan principalmente del segundo milenio a.C. Este descubrimiento adelanta varios siglos el uso documentado de este tipo de tecnología.

Un hallazgo que obliga a revisar la historia

El descubrimiento no solo aporta información sobre las técnicas artesanales del Antiguo Egipto, sino que también obliga a replantear la evolución temprana de las herramientas mecánicas.

Una pieza diminuta, olvidada durante décadas en un registro arqueológico, acaba de convertirse en una prueba clave de que la innovación tecnológica comenzó mucho antes de lo que imaginábamos.