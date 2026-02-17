Parece de cuento pero es real: éste precioso castillo es el más antiguo de España y fue habitado hasta por siete reyes

La Asociación Española de Amigos de los Castillos estima que en nuestro país hay unos 10.000 castillos en distintos estados de conservación. La mayoría se concentran en Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña y Andalucía. Precisamente, en Andalucía se encuentra el Castillo de Burgalimar, el más antiguo de España. Su origen data del año 968, cuando se construyó por orden del califa de Córdoba Alkahén II, y desde 1931 está declarado Monumento Nacional por su gran valor histórico y artístico.

Este castillo domina el paisaje de Sierra Morena, ya que se encuentra en una posición privilegiada entre las localidades de Bailén y Guarromán. Es el segundo castillo más antiguo de Europa, sólo por detrás del de Kisimul, en Escocia, y también se le conoce como «la fortaleza de los siete reyes» en referencia a los monarcas que lo habitaron durante la época cristiana: Alfonso VII, Alfonso VIII, Alfonso IX, Pedro II, Sancho VII, Fernando III y Fernando el Católico.

#españa #pueblosdeespaña ♬ la petite fille de la mer – daniella @tashiii099 El Castillo de Burgalimar tiene más de 4000 años de Antigüedad haciéndolo el castillo más viejo de España y el segundo más viejo de Europa. Ubicado en el pueblo: 📍Baños de la Encina, Jaén. A 20 min de Linares y 5 min de Guarromán. Se necesita carro para llegar. La entrada cuesta aprox como 6 euros. Tienes opción por un costo extra de una visita guiada (nosotroa exploramos por nuestra cuenta y nos gustó así) También a unos 10 metros de la entrada del castillo hay una tiendita donde te hacen cata de aceite de oliva (de una colectiva riquísimo!!! 1000/10 las señoras son súper lindas) también venden uno que otro recuerdito, vale mucho la pena visitar!! Recuerda tener bien cargado tu cel para tomarte fotoos bonitaass ✨ Tiene varios miradores (como se muestra en el video, incluso se puede subir más “no apto para claustrofóbicos), tiene videos que te explican como narrativa la historia del castillo y sus habitantes. Es un pueblo que merece mucho la pena visitar y hay que impulsaaar ese turismooo🔥 #fyp

El Castillo de Burgalimar es considerado el castillo más antiguo de España que se conserva prácticamente intacto. Su origen se remonta al año 968, cuando Al-Hakam II, uno de los grandes gobernantes del Califato de Córdoba e hijo de Abderramán III, ordenó su construcción. Su nombre procede del árabe Bury al-Hamma, que se puede traducir como «castillo de Baños», en referencia a Baños de la Encina, la localidad donde se encuentra.

Su construcción tuvo lugar en un momento en el que Al-Ándalus vivía una etapa de estabilidad política para alojar tropas omeyas. Su ubicación estratégica, dominando el paso natural hacia Despeñaperros y el camino que conectaba Córdoba con la Meseta, le otorgó un enorme valor geopolítico desde el primer momento.

Arquitectónicamente, está construido en tapial, una técnica que mezcla arcilla, arena, cal y pequeñas piedras compactadas, muy habitual en la arquitectura andalusí. Su planta ovalada lo diferencia de la mayoría de castillos medievales de formas rectangulares o cuadradas. Además, cuenta con 14 torres distribuidas a intervalos muy cortos, lo que refuerza su carácter defensivo.

Tras la ruptura del Califato en el siglo XI y el nacimiento de los reinos de taifas, el castillo más antiguo de España se convirtió en escenario de continuas disputas entre musulmanes y cristianos durante la Reconquista. Entre los monarcas cristianos que lo ocuparon se encuentran Alfonso VII de León y Alfonso VIII de Castilla, aunque el dominio definitivo no llegó hasta 1225, cuando Fernando III de Castilla lo conquistó para la Corona castellana.

Con la llegada del poder cristiano, uno de los cambios más significativos fue la construcción de la Torre del Homenaje en el siglo XV. Fernando III cedió el castillo al arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, y su defensa fue encomendada a la Orden de Santiago. Desde entonces, pasó a ser conocido como la «fortaleza de los siete reyes».

Su relevancia histórica fue reconocida a nivel europeo cuando el Consejo de Europa le concedió el honor de ondear la bandera comunitaria, distinción que comparte únicamente con el Palazzo Vecchio en su consideración como castillo. Hoy, el Castillo de Burgalimar sigue dominando el perfil de Baños de la Encina desde lo alto del cerro, testigo silencioso de más de 1.000 años de historia.

Visita guiada

Este castillo se puede visitar todos los días de la semana: de 10:30 a 13:30 horas y de 16:30 a 18:00 horas los lunes y los martes; de 11:15 a 13:30 horas y de 17:15 a 18:00 horas los miércoles, jueves y viernes; y de 10:30 a 13:30 horas y de 16:30 a 18:00 horas los fines de semana.

El precio general para adultos es de 6,50 euros; mayores de 65 años, personas con tarjeta de discapacidad y familias numerosas abonan 6 euros, al igual que quienes disponen de Carnet Joven. Los niños de 7 a 14 años pagan 3,50 euros y la entrada es gratuita para menores de hasta 6 años.