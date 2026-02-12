Madrid abre al público un túnel secreto que construyó Bonaparte y llevaba 50 años cerrado (y es gratis)

Madrid está repleto de lugares virales, y ahora acaban de recuperar una de sus joyas ocultas. Han reabierto al público el histórico tramo del Túnel de Villanueva, un paso subterráneo proyectado en 1809, que llevaba más de medio siglo cerrado.

Así lo ha comunicado Patrimonio Nacional y lo hace con una buena noticia añadida: la visita es completamente gratuita y puede realizarse dentro del horario habitual de los jardines del Campo del Moro.

La rehabilitación ha supuesto una inversión de más de 400.000 euros, financiados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos europeos Next Generation EU. El resultado es una infraestructura histórica recuperada, más accesible y con todas las garantías de seguridad.

Restauran un túnel secreto de Madrid proyectado por Bonaparte

La intervención ha ido mucho más allá de un simple lavado de cara. El trabajo clave ha consistido en rebajar el nivel del suelo para recuperar las proporciones exactas concebidas por Juan de Villanueva.

Gracias a esa actuación se ha comprobado que la sección del túnel tiene la misma anchura que altura, una singularidad geométrica que ahora puede apreciarse con claridad.

La nueva pasarela permite al visitante distinguir el nivel del suelo original y contemplar el espacio tal y como fue ideado a comienzos del siglo XIX. Además, se han restaurado los elementos de ladrillo y cantería, lo que deja visibles las huellas constructivas originales.

También se han renovado por completo las instalaciones eléctricas, la iluminación, el saneamiento y los sistemas de protección contra incendios. La embocadura orientada hacia los jardines ha sido restaurada y se han mejorado los acabados de las escaleras de acceso desde el paseo de la Virgen del Puerto.

Un túnel en el Campo del Moro que fue idea de José Bonaparte

El túnel fue proyectado en 1809 por Juan de Villanueva por encargo de José Bonaparte. La función era servir como salida discreta desde el Campo del Moro hasta la Casa de Campo, en un contexto desfavorable marcado por la Guerra de la Independencia.

Sin embargo, el monarca abandonó Madrid antes de que concluyeran las obras, que no finalizaron hasta 1813. Nunca llegó a utilizarlo. Aun así, la infraestructura tenía un evidente valor estratégico en un momento de inestabilidad política y militar.

Con el paso de las décadas, las grandes transformaciones urbanísticas del entorno alteraron su funcionalidad. Desde los años 80, el túnel permanecía cerrado en ambos extremos, tanto el del Campo del Moro como el de la Casa de Campo.

Reintegran en Madrid la última gran obra de Bonaparte: cuánto cuesta visitarla

La reapertura permite entender el sentido completo del proyecto ideado por Villanueva: un sistema urbano formado por el túnel, la zona verde junto al río y el Puente del Rey como conexión final hacia la Casa de Campo.

Además, la nueva iluminación refuerza el eje visual que arranca desde la fachada oeste del Palacio Real de Madrid. También han instalado cartelería explicativa al inicio del recorrido para contextualizar la obra y su importancia histórica.

Cuando concluyan las actuaciones en el tramo gestionado por el Ayuntamiento, el paso subterráneo podrá recorrerse en su totalidad y quedará plenamente integrado en el entorno de Madrid Río.

Lo mejor de todo es que los madrileños podrán recorrer el túnel de forma gratuita. Su reapertura forma parte del plan de rehabilitación desarrollado por Patrimonio Nacional en los Reales Sitios.