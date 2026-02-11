El padre Ángel cierra la Catedral de Justo de forma temporal a la espera de conseguir la licencia municipal

Maniobra del padre Ángel. El polémico sacerdote que explota desde 2021 en Mejorada del Campo (Madrid) la conocida como Catedral de Justo ha cerrado temporalmente esta sede de su asociación Mensajeros de la Paz aprovechando que el Ayuntamiento ha denegado la realización de una actividad en su interior (una exposición de arte), según explican fuentes municipales a OKDIARIO.

«La catedral permanecerá cerrada en espera de que termine de tramitarse la licencia municipal», dice la web de Mensajeros de La Paz sobre la Catedral de Justo en un mensaje subido este martes. Es decir, que el Padre Ángel cuenta con seguir explotando esta construcción de materiales reciclados que le donó en vida su artífice, el albañil Justo Gallego, de profundas convicciones católicas, y que el sacerdote próximo al PSOE llegó a destinar -en la parte del simulado baptisterio- a una mezquita. Un hecho que provocó una fuerte indignación en los vecinos de Mejorada del Campo, como reveló en exclusiva OKDIARIO.

«El Ayuntamiento no tiene abierto ningún expediente de clausura definitiva de la Catedral de Justo ni de desarmado de la estructura», añaden las mismas fuentes municipales consultadas por este periódico, negando proceso alguno de enajenación.

OKDIARIO publicó el pasado septiembre la existencia de un expediente del Ayuntamiento de Mejorada del Campo (Madrid), gobernado por el PSOE, que sostiene que la Catedral de Justo que usa la asociación del padre Ángel es una «edificación irregular» que no puede albergar «actividad alguna».

Según consta en este expediente, el Gobierno de Jorge Capa denegó un permiso de actuación en la Catedral de Justo argumentando que, según «el histórico de dicha construcción» y «habiendo consultado los informes técnicos urbanísticos» previos, «se trata de una edificación irregular sin posibilidad de ejercer actividad alguna».

De igual modo, este periódico informó en octubre de 2025 que la Catedral de Justo no tiene licencia urbanística, según la documentación obrante en el Ayuntamiento. Por ejemplo, los servicios técnicos municipales subrayaron en un informe fechado el 7 de febrero de 2024 que todavía faltaba por ser aportada parte de la documentación requerida y pusieron de relieve la existencia de «órdenes de ejecución emitidas por este servicio técnico, e incumplidas», citando, entre otras, «las emitidas en fechas 7 de septiembre de 2016, 16 de diciembre de 2016, 12 de mayo de 2017, 31 de agosto de 2017, así como 29 de diciembre de 2017».

El personal técnico del Ayuntamiento dice aquí que tales órdenes guardan relación con el «vallado perimetral de la actuación», las «escalinatas exteriores que incumplen normativa de aplicación», o la «prohibición del acceso al interior de la edificación, a fin de evitar peligro para personas o bienes».

Con todo, el padre Ángel ha seguido tratando de regularizar la situación de esta sede de su asociación, pero no lo ha conseguido. El pasado junio, el Ayuntamiento archivó un expediente de licencia urbanística sobre este mismo inmueble.

«Por desistido»

«Considerando el estado de tramitación del expediente de referencia y a la vista de que a pesar del tiempo transcurrido desde la fecha del requerimiento señalada (09/02/2024), no consta aportada la documentación requerida», recogió la resolución. Y añadió: «Toda vez que el interesado no ha atendido el requerimiento de la Concejalía de Modelo de Ciudad conforme obra en el expediente, procede que por dicha Concejalía se dicte resolución dándole por desistido de su petición, con archivo de las actuaciones», sentenció.

Pese al «peligro para personas o bienes» al que aluden los técnicos del Ayuntamiento, OKDIARIO ha publicado cómo la asociación Mensajeros de la Paz celebra bailes, fiestas y conciertos en este templo no consagrado.