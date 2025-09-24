Un informe municipal dice que la catedral de Justo que usa el padre Ángel «no puede ejercer actividad»

Un informe del Ayuntamiento de Mejorada del Campo (Madrid), gobernado por el PSOE, sostiene que la catedral de Justo que usa la ONG del padre Ángel es una «edificación irregular» que no puede albergar «actividad alguna». Así consta en un expediente municipal al que ha tenido acceso OKDIARIO en exclusiva.

En concreto, el escrito -con logo y firma electrónica del Ayuntamiento socialista de Mejorada del Campo- se corresponde con la motivación del Consistorio que dirige Jorge Capa para prohibir la realización de unos trabajos en el interior de la conocida como Catedral de la Fe, la construcción levantada durante décadas por Justo Gallego con materiales reciclados.

Según consta en el citado expediente, el Gobierno de Capa denegó un permiso de actuación en la catedral de Justo argumentando que, según «el histórico de dicha construcción» y «habiendo consultado los informes técnicos urbanísticos» previos, «se trata de una edificación irregular sin posibilidad de ejercer actividad alguna».

Además, el informe recoge que ha habido varias «órdenes de ejecución emitidas por este servicio técnico, e incumplidas», citando, entre otras, «las emitidas en fechas 7 de septiembre de 2016, 16 de diciembre de 2016, 12 de mayo de 2017, 31 de agosto de 2017, así como 29 de diciembre de 2017».

El personal técnico del Ayuntamiento dice aquí que tales órdenes guardan relación con el «vallado perimetral de la actuación», las «escalinatas exteriores que incumplen normativa de aplicación», o la «prohibición del acceso al interior de la edificación, a fin de evitar peligro para personas o bienes».

Este complejo ha sido noticia en las últimas semanas a raíz de que OKDIARIO destapara la indignación de los vecinos con Mensajeros de la Paz, la fundación del padre Ángel, por instalar una mezquita en lo que Justo concibió como un baptisterio de esta catedral no consagrada.

Extracto del expediente del Ayuntamiento de Mejorada sobre la catedral de Justo.

El artífice de esta obra con materiales inusuales la donó a la ONG del mediático sacerdote poco meses antes de morir en noviembre de 2021 a los 96 años de edad. A partir de aquí, Mensajeros de la Paz asumió la gestión del inmueble, lo convirtió en un «centro social», continuó con los trabajos de edificación de este lugar inacabado y montó en el baptisterio tres espacios de «oración interreligiosa»: una mezquita, que llegaron a usar los musulmanes del pueblo en 2024 y que todavía sigue abierta; una sinagoga y una capilla evangélica.

Justo empezó a levantar esta instalación de materiales reciclados en los años sesenta en honor a la Virgen del Pilar y Santiago Ápostol tras recuperarse de una tuberculosis. En 2005, la catedral fue conocida internacionalmente por un anuncio de Aquarius.

El alcalde se lava las manos

A raíz de las informaciones de OKDIARIO, Vox llevó este asunto al Pleno municipal del pasado 12 de septiembre y preguntó al Gobierno de Capa por la mezquita que el padre Ángel ha habilitado en la Catedral católica -no consagrada- que le donó Justo Gallego en el año 2021.

La catedral de Justo con el baptisterio convertido en mezquita. (Foto: OKDIARIO)

El concejal de Vox Ángel Manuel Alonso planteó en el Pleno la posibilidad de ver la forma de que la Catedral de Justo -hijo predilecto de la ciudad- «sea lo que él quería: una catedral católica dedicada a la Virgen del Pilar».

En este contexto, el representante de Vox preguntó al Ejecutivo de Capa si «tienen conocimiento del acuerdo de donación de Justo al padre Ángel, a la fundación Mensajeros de la Paz, por si podemos hacer algo para que la voluntad de Justo se cumpla».

Ante esta cuestión, formulada en el turno de ruegos y preguntas, el alcalde socialista se lavó las manos y delegó la contestación en su concejal de Modelo de Ciudad, Sergio Yáñez, que despachó con apenas 8 palabras el asunto de la mezquita abierta en lo que Justo concibió como un baptisterio. «No tenemos conocimiento del acuerdo al que llegaron», se limitó a decir Yáñez.

Interior de la mezquita en la catedral de Justo en Mejorada. (Foto: OKDIARIO)

Cabe recordar que el padre Ángel ocupó un asiento destacado y preferente entre los militantes asistentes al último Congreso Federal del PSOE de Pedro Sánchez. De hecho, las cámaras lo captaron justo detrás del propio secretario general de los socialistas y de su mujer pentaimputada por delitos de corrupción, Begoña Gómez.

De otro lado, Román Vidal, el ex chófer del padre Ángel y ex trabajador de Mensajeros de la Paz, se pronunció en una reciente entrevista con este periódico sobre la inseguridad de la catedral de Justo: «Me han caído piedras al lado», aseguró. «Una vez estaba hablando con mi compañero y se nos cayó una piedra grande que rompió un banco de los que había allí», relató.