El alcalde de Mejorada (PSOE) se lava las manos con la mezquita del padre Ángel: «No conozco el acuerdo»

«No tenemos conocimiento del acuerdo al que llegaron». Así contestó este viernes el concejal de Modelo de Ciudad de Mejorada del Campo, Sergio Yáñez, en nombre del alcalde socialista, Jorge Capa, al ser preguntado por la oposición sobre la mezquita que el padre Ángel ha habilitado en la Catedral católica -no consagrada- que le donó Justo Gallego en el año 2021.

Este albañil fallecido aquel año y de profundas convicciones cristianas, levantó esta construcción durante décadas con materiales reciclados. Y lo hizo en honor a la Virgen del Pilar y Santiago Apóstol tras recuperarse de una tuberculosis. Ahora, buena parte de los vecinos de este municipio del este de la Comunidad de Madrid expresan su indignación ante el hecho de que el padre Ángel, al frente de la ONG Mensajeros de la Paz, no haya respetado el legado de Justo, lamentan.

El concejal de Vox Ángel Manuel Alonso planteó en el Pleno de este viernes al Gobierno municipal del socialista Jorge Capa la posibilidad de ver la forma de que la Catedral de Justo -hijo predilecto de la ciudad- «sea lo que él quería: una catedral católica dedicada a la Virgen del Pilar».

En este contexto, el representante de Vox preguntó al Ejecutivo de Capa si «tienen conocimiento del acuerdo de donación de Justo al padre Ángel, a la fundación Mensajeros de la Paz, por si podemos hacer algo para que la voluntad de Justo se cumpla».

Ante esta cuestión, formulada en el turno de ruegos y preguntas, el alcalde se lavó las manos y delegó la contestación en su concejal de Modelo de Ciudad, despachó con apenas 8 palabras el asunto de la mezquita abierta en lo que Justo concibió como un baptisterio. «No tenemos conocimiento del acuerdo al que llegaron», se limitó a decir Yáñez.

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Mejorada del Campo, Daniel Hernanz, manifestó que «el Partido Popular ha recibido el malestar de los vecinos» -como reveló OKDIARIO con distintos testimonios- y «está barajando algún tipo de gestión para poder revertir, dentro de lo posible en el plano político, la deriva de la Catedral de Justo».

Interior de la mezquita en la Catedral de Justo en Mejorada. (Foto: OKDIARIO)

Cabe recordar que el padre Ángel ocupó un asiento destacado y preferente entre los militantes asistentes al último Congreso Federal del PSOE de Pedro Sánchez. De hecho, las cámaras lo captaron justo detrás del propio secretario general de los socialistas y de su mujer pentaimputada por delitos de corrupción, Begoña Gómez.

Mensajeros de la Paz, que gestiona la Catedral de Juan -conocida internacionalmente por el anuncio de Aquarius de 2005- como un «centro social», destinó una mitad del baptisterio para funcionar como una mezquita, mientras que la mitad restante la dedicó a un «oratorio multiconfesional», haciendo también las veces de sinagoga.

Una mariposa en el techo

Dentro del habitáculo, hay alfombras y libros del Corán. Al fondo, hay una lona gigante con una gran foto de la madrasa Attarine de Fez (Marruecos), indicando a los fieles que deben realizar su oración en esa dirección, hacia la Meca. También hay una mariposa de escultura en el techo que es posterior a la donación de Justo Gallego al padre Ángel.

Sánchez, Begoña Gómez y el padre Ángel en el último Congreso federal del PSOE.

Llama la atención cómo apenas a un metro de distancia, en el exterior, hay un pedestal de Santiago Apóstol, también conocido popularmente como Santiago Matamoros. «Justo tenía claro que era católico cien por cien, Santiago Apóstol fue apodado Matamoros, y evidentemente, si su ídolo era Santiago Apóstol, pues está claro que no comulgaba con los moros», comenta uno de los vecinos entrevistados por este periódico.

No obstante, tal y como publicó OKDIARIO este viernes, los musulmanes de Mejorada, que no son una comunidad amplia, no usan ya la mezquita de la Catedral de Justo, si bien lo hicieron hace más de un año al quedarse sin sitio para este fin. En la actualidad, realizan el rezo musulmán en un local situado a 400 metros de distancia y en un punto más céntrico del municipio, como pudo comprobar este periódico a la hora del Dhuhr (mediodía) y el Asr (tarde).

La Catedral de Justo con su baptisterio convertido en mezquita. (Foto: OKDIARIO)

Este local -cuya imagen de la puerta reproduce aquí OKDIARIO- no está identificado como mezquita. No presente ninguna señalización exterior. El motivo de ello, según fuentes vecinales, es «evitar que pueda haber altercados con la comunidad musulmana».