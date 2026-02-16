El curioso apodo con el que vacilaban a Cubarsí por una lesión en el Barça: «Camarero del McDonald’s»

Pau Cubarsí ha repasado en qué punto se encuentra en el FC Barcelona. A sus 19 años, el central es indiscutible con Hansi Flick y se ha convertido en una de las grandes ilusiones del club para ser ese Puyol o Piqué que tantos años estuvieron liderando la defensa culé. Sin embargo, la exigencia de la élite le ha hecho vivir momentos que le han curtido a pesar de que ha tenido dificultades para llegar hasta donde está.

Debutó en el primer equipo con Xavi Hernández a sus 17 años. De hecho, Cubarsí recordó una anécdota en sus primeros días: «El día después de mi debut como titular en LaLiga contra el Betis, Xavi me felicitó y me felicitó por mi cumpleaños delante de todos. Luego se acercó Lewandowski y me dijo ‘¿De verdad tienes 17?’. No me creía lo que me dijo. Quizás todavía tenía cara de niño…», comentó.

Una camada de jóvenes de la Masía que llegó junto a Lamine Yamal, del que ya conocía el tremendo talento que tenía antes de que debutara a los 16 años: «Hemos tenido trayectorias casi iguales. Él progresó aún más rápido hacia el final. Es muy fácil jugar con él porque le das el balón y él decide el partido. Desde pequeño, tiene ese algo especial que le permite tener la capacidad de decidir un partido. En un entrenamiento, durante un mano a mano, me regateó, resbalé y acabé en el suelo. Me estuvo tomando el pelo toda la semana», recordó Pau Cubarsí.

Incluso confesó las bromas que hubo en el vestuario después de que tuviera que ponerse un casco tras un golpe en la cabeza durante un partido de Champions ante Estrella Roja: «El doctor me dijo en el descanso que necesitábamos poner puntos. Le pedí que me dejara hacerme un selfie para enviárselo a mi madre y decirle que estaba bien. De paso, me llevaba un recuerdo. Para poder jugar contra la Real Sociedad unos días después, tuve que usar un casco protector que me hacía parecer un empleado de McDonald’s. Mis compañeros me llamaban el camarero de McDonald’s», confesó en L’Equipe.

Como toda perla, Pau Cubarsí recordó sus referentes: «Sin duda, Puyol y Piqué. Intenté aprender del carácter de Puyol su forma de liderar al equipo. De Piqué, intenté aprender sobre su distribución y posicionamiento. Eso me ayudó mucho a convertirme en el jugador que soy hoy. También me gusta mucho Van Dijk, un referente por su calma, su liderazgo y su forma de iniciar el juego», razonó.