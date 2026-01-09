Tan dañino como fumar: Investigadores alertan sobre un hábito que puede acortar la vida tanto como el tabaco

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Hay hábitos que asumimos como perjudiciales y otros que seguimos tratando como un mal menor. Dormir poco suele entrar en este segundo grupo. El problema es que el desgaste de la falta de sueño se acumula y pasa factura a largo plazo.

Un análisis reciente con datos de millones de personas ha puesto cifras a algo que se intuía desde hace tiempo: dormir mal se asocia con una reducción de la esperanza de vida comparable a la del tabaco.

El estudio cruza años de encuestas de salud con estimaciones oficiales de longevidad, y muestra una relación clara entre horas de sueño insuficientes y menos años de vida, incluso considerando otros hábitos como la dieta o el ejercicio.

Dormir poco puede ser tan dañino como fumar

El trabajo se basa en datos poblacionales recogidos en Estados Unidos entre 2019 y 2025. Los investigadores analizaron cuánto dormía la gente, junto con otros comportamientos clásicos de riesgo, y lo compararon con la esperanza de vida media por regiones. El resultado fue consistente año tras año: donde más personas dormían menos de siete horas, la longevidad era menor.

Ese umbral de las siete horas es el mínimo recomendado para adultos por las principales instituciones científicas. Por debajo de ese tiempo empiezan a aparecer alteraciones fisiológicas que pueden aumentar el riesgo de enfermedad.

Lo llamativo del análisis es que la relación entre poco sueño y menor esperanza de vida se mantuvo incluso ajustando por factores como el tabaquismo, la alimentación o la actividad física.

De hecho, solo fumar mostró una asociación más fuerte con la reducción de años de vida. Dormir poco quedó por encima de otros hábitos que solemos considerar prioritarios. Esto no significa que el sueño sustituya a una buena dieta o al ejercicio, sino que compite en el mismo nivel de importancia cuando se analiza el impacto global sobre la salud.

Por qué es tan importante dormir bien

Dormir es un proceso activo en el que el cuerpo se repara y se regula. Cuando ese proceso se acorta de forma crónica, los sistemas empiezan a desajustarse. Estas son algunas de las razones por las que no es recomendable dormir poco:

Durante el sueño se controla la presión arterial y se reduce la inflamación . Dormir poco mantiene al organismo en un estado de alerta constante que daña los vasos sanguíneos y sobrecarga el corazón.

. Dormir poco mantiene al organismo en un estado de alerta constante que daña los vasos sanguíneos y sobrecarga el corazón. También se altera el metabolismo . La falta de sueño desajusta las hormonas que regulan el apetito, favorece el aumento de peso y empeora el control del azúcar en sangre.

. La falta de sueño desajusta las hormonas que regulan el apetito, favorece el aumento de peso y empeora el control del azúcar en sangre. El sistema inmune se vuelve menos eficaz . Dormir mal se asocia con más infecciones y una peor respuesta frente a enfermedades comunes.

. Dormir mal se asocia con más infecciones y una peor respuesta frente a enfermedades comunes. La consolidación de la memoria, la atención y el estado de ánimo dependen de un descanso suficiente. La privación crónica aumenta el riesgo de deterioro cognitivo y problemas de salud mental.

Dormir menos de siete horas es un factor de riesgo real, medible y comparable a los grandes enemigos de la salud pública. Cuidar nuestro sueño debe ser una base tan importante como dejar de fumar.