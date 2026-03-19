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El director de cine Pedro Almodóvar, uno de los nombres más controvertidos del cine español contemporáneo, ha hablado en distintas ocasiones de los problemas de salud que le han afectado en los últimos años, especialmente el tinnitus, una afección auditiva crónica que provoca la percepción de zumbidos o pitidos en el oído sin que exista un sonido externo. El cineasta forma parte de los millones de personas que padecen este trastorno en España, una dolencia que puede variar en intensidad y que suele agravarse con el estrés o el cansancio, afectando a la concentración y al descanso.

El tinnitus, también conocido como acúfeno, no tiene una cura definitiva en muchos casos y puede convertirse en una enfermedad incapacitante cuando los síntomas son persistentes. En el caso de Almodóvar, el propio director ha reconocido que este problema ha condicionado su ritmo de trabajo y su bienestar diario, aunque ha continuado dirigiendo y escribiendo con regularidad.

Además de este trastorno auditivo, el cineasta ha atravesado otros episodios puntuales de salud que han afectado a su agenda pública. En 2025, por ejemplo, se vio obligado a cancelar su asistencia a la gala de los Premios Goya debido a un problema médico derivado de un accidente doméstico, lo que evidenció la fragilidad física que puede acompañar a la edad y a las exigencias de una carrera artística intensa.

Pese a estos problemas, Almodóvar, que en 2026 cumplirá 75 años, se mantiene activo en el cine y continúa rodando y promocionando nuevas películas, como Amarga Navidad. Su trayectoria muestra cómo ha logrado compaginar una dolencia crónica con una carrera creativa, convirtiéndose también en un ejemplo de visibilidad para una enfermedad poco comprendida socialmente.

Cómo se genera la dolencia

El proceso comienza normalmente en el oído interno, donde se encuentran las células ciliadas, unas estructuras microscópicas que transforman las ondas sonoras en señales que el cerebro puede interpretar. Cuando estas células se dañan o mueren, dejan de enviar información correcta y el cerebro, para compensar esa falta de estímulo, genera una señal propia que se percibe como un pitido, zumbido o silbido constante. Este sonido no existe externamente, pero el cerebro lo interpreta como real.

Relación con la edad

La edad es uno de los factores más importantes. A partir de los 60-65 años es común que aparezca pérdida auditiva relacionada con el envejecimiento (presbiacusia), y esta pérdida es una de las principales causas del tinnitus. A medida que el oído pierde sensibilidad, el cerebro aumenta su volumen interno para compensar, lo que puede dar lugar a los acúfenos.

Otros factores que influyen

Además de la edad, el tinnitus puede desarrollarse por:

Exposición prolongada a ruidos fuertes (conciertos, maquinaria, auriculares a alto volumen).

Infecciones o lesiones en el oído.

Problemas circulatorios o tensión alta.

Estrés y ansiedad, que no lo causan directamente, pero pueden empeorarlo.

En muchas personas —incluido el caso de figuras públicas como Pedro Almodóvar— no se llega a identificar una causa única, lo que hace que el tinnitus sea una dolencia compleja y difícil de tratar de forma definitiva.