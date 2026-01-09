Giro con los efectos de Ozempic: esto es lo que te puede pasar después de tomarlo

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Interrumpir los fármacos para adelgazar no suele ser el final del problema, sino el inicio de un proceso inverso. Un amplio análisis publicado en The BMJ advierte de que, tras abandonar tratamientos como el Ozempic, el peso corporal tiende a aumentar de forma gradual y también se diluyen los beneficios logrados en parámetros clave de la salud metabólica y cardiovascular, como el colesterol, la tensión arterial o el control de la glucosa.

El estudio, que revisó datos de 37 investigaciones con más de 9.300 personas, detecta que la ganancia media tras suspender la medicación ronda los 0,4 kilos al mes. Con esa progresión, los autores calculan que la mayoría de los pacientes recupera el peso previo al tratamiento en algo menos de dos años. En paralelo, los indicadores asociados al riesgo de diabetes y enfermedades cardiovasculares vuelven a valores iniciales en un plazo aproximado de un año y medio desde la interrupción del fármaco.

Una recuperación de peso cuatro veces más rápida

Además, el análisis subraya que el rebote de peso tras dejar estos medicamentos es notablemente más acelerado que el que se observa cuando la pérdida se logra solo mediante dieta y ejercicio. Según los datos recopilados, el aumento de kilos puede producirse a un ritmo casi cuatro veces superior, con independencia de la cantidad de peso que la persona hubiera llegado a perder mientras estaba en tratamiento farmacológico.

La llegada de medicamentos capaces de reducir de forma significativa el peso corporal, como los agonistas del receptor GLP-1 (entre ellos semaglutida y tirzepatida), ha supuesto un punto de inflexión en el tratamiento de la obesidad. No obstante, los expertos alertan de un problema clave: alrededor de la mitad de los pacientes abandona estos tratamientos antes de cumplir un año, lo que plantea interrogantes relevantes sobre los efectos de su retirada y la sostenibilidad de los resultados obtenidos.

Esto dice la Universidad de Oxford sobre Ozempic

Para analizar qué ocurre tras suspender estos fármacos, investigadores de la Universidad de Oxford revisaron ensayos clínicos y estudios observacionales en los que se comparaban medicamentos para adelgazar con placebo o con intervenciones no farmacológicas, como programas de cambio de hábitos. A pesar de la heterogeneidad en los diseños y niveles de calidad, el equipo aplicó metodologías estandarizadas para evaluar el riesgo de sesgo y extraer conclusiones comparables.

El análisis integró datos de 37 estudios que, en conjunto, incluyeron a 9.341 personas. De media, los tratamientos farmacológicos se prolongaron durante unas 39 semanas, seguidas de un periodo de seguimiento de aproximadamente 32 semanas tras su interrupción. Los resultados indican que, una vez dejado el fármaco, los participantes recuperaron peso a un ritmo medio de 0,4 kilos al mes. Este aumento fue claramente superior al observado en personas que abandonaron programas basados únicamente en cambios de conducta, con una diferencia cercana a 0,3 kilos mensuales.

Los autores reconocen varias limitaciones: solo una minoría de los estudios evaluó los GLP-1 de última generación, el seguimiento tras la retirada rara vez superó el año y pocos trabajos presentaban bajo riesgo de sesgo. Aun así, destacan que diferentes enfoques estadísticos condujeron a conclusiones muy similares, lo que aporta consistencia a los hallazgos.

Ante este escenario, los investigadores desaconsejan el uso puntual o a corto plazo de estos medicamentos tales como el Ozempic y reclaman más investigación sobre estrategias eficaces y sostenibles para mantener el peso a largo plazo, además de reforzar la prevención de la obesidad desde edades tempranas. Un editorial que acompaña al estudio insiste en que estos fármacos no deben verse como una solución definitiva y recuerda que una alimentación equilibrada y un estilo de vida activo siguen siendo pilares esenciales del tratamiento, con los medicamentos como apoyo y no como sustituto.