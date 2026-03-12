Fact checked

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha condenado públicamente las declaraciones que ha hecho la ministra de Sanidad, Mónica García, al señalar a los sindicatos médicos como responsables de querer mantener el conflicto actual por el borrador del Estatuto Marco y pedirles que no se utilice a los pacientes «como rehenes de estas discrepancias».

Como convocante de la huelga nacional que tendrá su segunda semana este año los próximos días 16, 17, 18, 19 y 20 de marzo, CESM ha desmentido que, como apunta García, la única vía a la que se recurre sea el conflicto, puesto que «en ningún momento ha dejado de tender la mano al diálogo y fue el propio Ministerio de Sanidad –a través del secretario de Estado– quién rompió unilateralmente cualquier negociación el pasado mes de diciembre, negociación que no se ha retomado con el comité de huelga desde entonces pese a los múltiples requerimientos hechos», han recalcado.

Por este motivo, la Confederación considera que las palabras de la ministra suponen «un trato indigno para los médicos» que trabajan en el sistema sanitario, puesto que utilizar el término rehén implica a su vez señalar que alguien está haciendo un uso interesado de quien requiere una asistencia sanitaria, «lo cual es absolutamente falso».

«Conviene aclarar que los médicos y facultativos que deciden secundar la huelga están ejerciendo su derecho constitucional a hacerlo, y que en este caso lo hacen, precisamente, en defensa de una calidad asistencial y de un Sistema Nacional de Salud que actualmente se están viendo amenazados por las condiciones en las que ejercen los profesionales y por una modificación de una norma que está ignorando las principales reivindicaciones del colectivo para precisamente mejorar sus condiciones laborales y prestar la asistencia sanitaria que la población reclama».

Secuestradores

Así, CESM ha puntualizado que para que haya un rehén debe haber un «secuestrador», papel que «en absoluto estamos jugando los médicos en la defensa tanto de sus derechos laborales como, sobre todo, de la seguridad de los pacientes, por lo que pedimos a la ministra que, por su condición de médica, rectifique y no utilice expresiones que busquen estigmatizar a los profesionales frente a la opinión pública», aseguran.

Por último, los profesionales señalan que únicamente están saliendo a defender que se les permita ejercer en condiciones laborales dignas para ellos y para los pacientes «precisamente porque el ministerio se niega a atender las reivindicaciones clave del colectivo». Así, médicos y facultativos de todo el territorio nacional están llamados a secundar los cinco días de paro que hay fijados para la próxima semana reclamando un estatuto propio de la profesión médica y facultativa.