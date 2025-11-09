La Tierra tiene los días contados: estos son los únicos planetas que podrían reemplazarla según la ciencia

La vida en la Tierra tiene fecha de caducidad, en algún momento el ser humano deberá abandonar esta parte del universo si sigue estando presente. Es hora de apostar claramente por una serie de elementos que acabarán marcando una diferencia significativa. Sin duda alguna, estamos ante un evento que tarde o temprano se tendrá que realizar. Salir al espacio exterior sigue siendo algo propio de la ciencia ficción, viendo la tecnología espacial actual, pero podría acabar siendo una realidad en un futuro no muy lejano.

Los expertos de la NASA trabajan en busca de una zona del universo en la que poder empezar a prepararnos para darlo todo. De tal forma que quizás hasta ahora podríamos empezar a visualizar determinadas situaciones que pueden ser fundamentales y que nos invitarán a estar muy pendientes de todo lo que llega en breve. Esta exploración espacial que podremos empezar a realizar en breve debe estar marcada por unas direcciones en las que la vida es posible, dejando a un lado, las que no tienen esa posibilidad. Los expertos señalan en rojo estos planetas sustitutos que debemos conocer.

La vida en la Tierra tiene los días contados

Habrá llegado el momento de salir de nuestra zona de confort, el futuro estará marcado por un cambio en la vida en la Tierra que debemos conocer. Son tiempos en los que nos vamos a ir preparando para una situación que puede acabar siendo la que marque un antes y un después en este camino que tenemos por delante.

Son tiempos de visualizar una serie de detalles que hasta el momento no hubiéramos pensado que son tan claros, pero teniendo en cuenta la evolución de la humanidad, estamos ante el final de un ciclo que puede suponer abrir un nuevo capítulo, en este día a día en el que todo es posible.

Sin duda alguna, tenemos que estar pendientes de ese universo que representa la única escapatoria. Si tenemos en cuenta que será la manera de poder continuar con la vida, de ser conscientes de que la humanidad puede intentar sobrevivir en otra parte del universo, descubriremos este lugar del universo.

La vida en la Tierra puede tener los días contados, a merced de las guerras, de la falta de recursos, de los cataclismos o eventos astronómicos, como los asteroides o el final del Sol, pero la humanidad ya tiene estos planetas sustitutos.

Estos son los planetas sustitutos

La NASA ha encontrado una serie de planetas sustitutos que por sus características podrían convertirse en una segunda Tierra. Un lugar en el que el ser humano puede empezar a crear una nueva historia, en caso de poder llegar hasta él y empezar desde cero una nueva civilización.

Desde hace años que los expertos de la NASA tienen la mirada puesta en un planeta que se presenta en el blog de esta agencia espacial como: «Los científicos que utilizan datos de la misión Kepler de la NASA han confirmado el primer planeta cercano al tamaño de la Tierra que orbita en la zona habitable de una estrella similar al sol. La zona habitable es la región alrededor de una estrella donde las temperaturas son las adecuadas para que el agua exista en su forma líquida. El concepto artístico compara la Tierra (izquierda) con el nuevo planeta, llamado Kepler-452b, que es aproximadamente un 60 por ciento más grande. La ilustración representa una posible aparición para Kepler-452b: los científicos no saben si el planeta tiene océanos y continentes como la Tierra. Ambos planetas orbitan una estrella de tipo G2 de aproximadamente la misma temperatura; sin embargo, la estrella que alberga Kepler-452b tiene 6 mil millones de años, 1.500 millones de años más que nuestro sol. A medida que las estrellas envejecen, se vuelven más grandes, más calientes y más brillantes, como se representa en la ilustración. La estrella de Kepler-452b parece un poco más grande y brillante».

Siguiendo con la misma explicación: «Este tamaño y escala del sistema Kepler-452 se compararon con el sistema Kepler-186 y el sistema solar. Kepler-186 es un sistema solar en miniatura que encajaría completamente dentro de la órbita de Mercurio. La zona habitable de Kepler-186 es muy pequeña en comparación con la de Kepler-452 o el sol porque es una estrella mucho más pequeña y fría. El tamaño y la extensión de la zona habitable de Kepler-452 es casi el mismo que el del sol, pero es ligeramente más grande porque Kepler-452 es algo más antiguo, más grande y brillante. El tamaño de la órbita de Kepler-452b es casi el mismo que el de la Tierra a 1,05 UA. Kepler-452b orbita su estrella una vez cada 385 días». Siendo uno de los planetas por su situación cerca de este sistema muy parecido al sistema solar, pero también muy lejano.