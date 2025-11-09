El Gobierno de Pedro Sánchez ha justificado el gasto de 400.000 euros en merchandising de la Dirección General de Tráfico (DGT), como pines o tazas con el logo del organismo, porque permite sensibilizar a los ciudadanos sobre las «normas de tráfico». Todo ello a pesar de las quejas de la Guardia Civil sobre el rechazo del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska a incrementar el plus de riesgo a la Agrupación de Tráfico de la Benemérita, recortado por el ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y pese a que utilizan furgonetas de hasta 15 años.

El Gobierno, en una respuesta parlamentaria a una pregunta de Vox, aclara que el objetivo de los productos de merchandising es «la difusión y la divulgación, promoción de la seguridad vial y fomento del compromiso ciudadano con las normas de tráfico».

Además, puntualizan que estos materiales funcionan como un «complemento» de otras «acciones directas» como la educación vial y las campañas de seguridad vial.

Por otro lado, el Gobierno trata de argumentar su compromiso con las condiciones laborales y materiales de los miembros de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Y es que el Ejecutivo señalaba que «se ha impulsado una propuesta de incremento de la productividad dirigida a todo el personal de la especialidad». E indicaba que ese análisis había «sido objeto de un grupo de trabajo para el estudio de su viabilidad técnica e impacto económico».

El Ejecutivo licitó nueve lotes, cuyo importe total ascendería a 396.133,12 euros con el IVA, según se desprende de un anuncio de licitación de la DGT publicado el pasado 4 de septiembre en el BOE.

El material que pretendía adquirir son diversos materiales que van desde mochilas y bragas de cuello, a bolsas para la compra, tazas, abanicos y tiritas, pasando por soportes para el móvil, helicópteros y coches de juguete, así como pines.

«Es vergonzoso»

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) declaró a OKDIARIO que era «vergonzoso que Interior se gaste esa ingente cantidad de dinero en comprar pines, juguetes y placas conmemorativas cuando los guardias civiles de Tráfico tienen congelada desde hace años la productividad que palia la peligrosidad de la seguridad vial».

La principal reclamación de los agentes de la Benemérita es ese complemento de productividad que perciben por la penosidad de la especialidad de Tráfico. Y es que, con los recortes que realizó el Gobierno durante la etapa de Zapatero, los guardias civiles cobran ahora siete euros menos que cuando se empezó a percibir este complemento hace 19 años. Entonces ascendía a 150 euros y, ahora, a 142,50 euros.

«Este gasto en merchandising serviría para pagar los 46 euros prometidos, que aun así serían insuficientes para los componentes de la especialidad con más fallecidos en acto de servicio de la Guardia Civil: 347 compañeros», precisa Olaya Salardón, portavoz de la AUGC.

Congelamiento del complemento

Desde Vox, los diputados Javier Ortega-Smith, Ignacio Gil Lázaro y David García interrogaron al Gobierno sobre «la inversión de casi 400.000 euros en productos de merchandising en lugar de destinarlos a la mejora de las condiciones laborales y materiales de los miembros de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil».

«Mientras tanto, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) incide en la cantidad de problemas que sufren los Guardias Civiles pertenecientes a la Agrupación de Tráfico, tales como el mal estado de su parque móvil o el congelamiento desde hace años del complemento de productividad», recordaba la formación de Santiago Abascal haciéndose eco de la información de OKDIARIO.

Por ello, interrogaban al Ejecutivo socialista de qué manera justificaba «destinar casi 400.000 euros a productos de merchandising en lugar de invertirlos en la mejora de las condiciones laborales y materiales de los miembros de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil».

«¿Por qué lleva congelado desde hace años el complemento de productividad que compensa la peligrosidad de seguridad vial de los agentes?», inquiría la iniciativa firmada por Vox.