Brutal enfado de la Junta de Andalucía con Marlaska por negar fallos en VioGén: «Esto va de salvar vidas»

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha cargado este martes contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por negar públicamente los fallos que afectan desde hace un año al Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (VioGén). «Hasta aquí hemos llegado. ¿Mienten los funcionarios?», se ha preguntado visiblemente molesta la consejera.

Durante su intervención en la comisión de presupuestos, López ha presentado un informe elaborado por una funcionaria del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en octubre de 2025. En él se advierte que 456 mujeres de una sola provincia –cuyo nombre no ha sido desvelado– figuran en el sistema sin que los servicios andaluces hayan podido contactar con ellas por teléfono.

Y es que, como ya avanzó OKDIARIO Andalucía, actualmente la Junta no puede acceder al teléfono de cerca del 80% de las víctimas notificadas a través del sistema, algo que atribuye a un cambio en la forma de transmitir los datos por parte del Ministerio del Interior. «Antes se accedía directamente, ahora se exige la autorización expresa de la víctima», explican desde el Ejecutivo andaluz.

«Yo entiendo que un sistema pueda fallar, pero estamos hablando de víctimas de violencia de género», ha recordado López, subrayando que su intención no es «crear alarma», sino «salvar vidas».

Marlaska se esconde

La consejera pidió hace días una reunión urgente con Grande-Marlaska para tratar este asunto. Sin embargo, no ha habido acercamiento por parte de Interior, mientras que el ministro sí ha querido desmentir públicamente las acusaciones… en lugar de atender su solicitud. «He sido yo más leal a su Gobierno que el Gobierno con las mujeres», lamenta la consejera, que pide al PSOE que «por vergüenza torera, arreglen el sistema».

Desde el Ministerio del Interior, sin embargo, insisten en que el sistema VioGén «funciona perfectamente» y que la protección de las víctimas está garantizada «en todo momento». Está previsto que esta semana se reúnan los ministerios de Igualdad e Interior para abordar posibles mejoras, especialmente ante la cercanía de la campaña navideña y los recientes crímenes machistas.

Andalucía, la más afectada

Andalucía es la comunidad autónoma con más casos activos en VioGén, con 27.434 víctimas registradas, según datos del Ministerio del Interior actualizados al 31 de octubre. De los 104.770 casos activos en España, 23 están catalogados como de riesgo extremo y 988 en nivel alto. Además, más de 54.000 mujeres víctimas tienen menores a su cargo, y en 1.434 de esos casos los menores también están en riesgo de ser agredidos por los agresores.

Loles López ha advertido de que esta situación impide a la Junta realizar un acompañamiento efectivo a muchas mujeres víctimas, lo que, a su juicio, está comprometiendo seriamente la eficacia de las políticas públicas contra la violencia de género.