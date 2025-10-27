Andalucía exige una «reunión urgente» con Marlaska: VioGen desprotege al 80% de las maltratadas andaluzas

La Junta de Andalucía ha solicitado este lunes una reunión urgente con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras detectarse que el sistema VioGén deja sin cobertura al 80% de las mujeres víctimas de violencia de género en la región. Según la consejera de Igualdad andaluza, Loles López, desde hace un año no se puede acceder al contacto telefónico de la mayoría de las afectadas.

Loles López, titular de Inclusión Social, Igualdad y Familias, ha denunciado que los fallos en el sistema VioGén persisten desde finales de 2024, cuando se activó su nueva versión. «No podemos acceder al teléfono de las víctimas», ha alertado, señalando que «cerca de un 80% de las notificaciones no permiten acceder a sus datos de contacto», lo que dificulta la protección y acompañamiento por parte de la Junta.

La consejera ha explicado que, ante la inacción del Gobierno central, los profesionales andaluces están recurriendo al Sistema de Información Andaluz de la Mujer para intentar localizar a las víctimas registradas allí. Ha afirmado que alertó tanto al Ministerio del Interior como al de Igualdad y a la Delegación del Gobierno, pero «no se ha conseguido nada por la vía de la lealtad».

Loles López ha cargado contra el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, por negar los fallos en VioGén: «Tengo documentación que lo demuestra. Ellos lo sabían y lo reconocen internamente». Ha subrayado que el problema no existía hace un año y ha cuestionado por qué ahora se exige autorización de las víctimas si la Ley de Protección de Datos no ha cambiado.

«Esto va de salvar vidas y proteger a las mujeres», ha dicho, reclamando más implicación del Ejecutivo de Sánchez. «Yo he sido más leal con el Gobierno de España que el Gobierno de España con las víctimas», ha sentenciado la consejera, que ya ha solicitado una reunión urgente con Marlaska.